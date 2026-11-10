بيان منسى قطع الطريق على تسييس الجيش

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أفاد مصدر عبر " " بأن البيان الحازم الصادر عن مكتب اللواء ميشال منسى لم يكن مجرد ردّ فعل إعلامي عابر، بل شكّل رسالة سياسية ودستورية عالية السقف تهدف إلى تحصين وإبعادها عن التجاذبات الداخلية.وأوضح المصدر أن توقيت البيان ومضمونه يعكسان إدراكاً رسمياً لخطورة الضغوط التي تُمارس على لدفعها نحو خطوات ميدانية غير محسوبة، مشيراً إلى أن التلويح بمسألة إقالة أو تقليص صلاحياته يمسّ بتوازنات دقيقة تحكم الاستقرار اللبناني.وبحسب المصدر، فإن العواصم المعنية بالملف اللبناني تنظر بقلق إلى أي محاولة لتسييس الجيش أو إقحامه في صراعات داخلية قد تهدد تماسكه، معتبرةً أن ربط تنفيذ القرارات السياسية بقدرات المؤسسة العسكرية وبمنع الفتنة الداخلية يمثّل مقاربة واقعية تتقاطع مع الحرص الدولي على صون السلم الأهلي ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.