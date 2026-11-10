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لبنان

بيان منسى قطع الطريق على تسييس الجيش

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-11-2026 | 13:45
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بيان منسى قطع الطريق على تسييس الجيش
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أفاد مصدر دبلوماسي عبر "لبنان 24" بأن البيان الحازم الصادر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى لم يكن مجرد ردّ فعل إعلامي عابر، بل شكّل رسالة سياسية ودستورية عالية السقف تهدف إلى تحصين المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التجاذبات الداخلية.
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وأوضح المصدر أن توقيت البيان ومضمونه يعكسان إدراكاً رسمياً لخطورة الضغوط التي تُمارس على قيادة الجيش لدفعها نحو خطوات ميدانية غير محسوبة، مشيراً إلى أن التلويح بمسألة إقالة قائد الجيش أو تقليص صلاحياته يمسّ بتوازنات دقيقة تحكم الاستقرار اللبناني.
وبحسب المصدر، فإن العواصم المعنية بالملف اللبناني تنظر بقلق إلى أي محاولة لتسييس الجيش أو إقحامه في صراعات داخلية قد تهدد تماسكه، معتبرةً أن ربط تنفيذ القرارات السياسية بقدرات المؤسسة العسكرية وبمنع الفتنة الداخلية يمثّل مقاربة واقعية تتقاطع مع الحرص الدولي على صون السلم الأهلي ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.
المصدر: خاص "لبنان24"
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