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لبنان

"لبنان القوي" يقترح قوة دولية في الجنوب ويؤكد دعمه للجيش

Lebanon 24
10-11-2026 | 13:39
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جدّد تكتل "لبنان القوي" دعمه للمؤسسة العسكرية ورفضه أي تجريح بقائد الجيش، داعياً إلى إنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية بقرار من مجلس الأمن، لمنع حدوث فراغ أمني في الجنوب وضمان الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات.
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وأوضح التكتل، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أنه اطّلع على نتائج جولة باسيل على الرؤساء الثلاثة، والتي عرض خلالها مقترح إنشاء القوة الدولية، بهدف تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، والحفاظ على مرجعية القرارات الأممية.

واعتبر أن المبادرة تتيح للبنان الانتقال من سياسة الانتظار إلى التحرك، بعيداً عن ربط مصيره باحتمالات الحرب أو التسويات الإقليمية، مشدداً على ضرورة إقرار استراتيجية أمن وطني ضمن مسار لبناني داخلي.

وفي ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، أكد التكتل دعمه للجيش في حماية لبنان والحفاظ على السلم الأهلي، معتبراً أن تأكيد قائد الجيش ضرورة تنفيذ قرارات السلطة السياسية يضع المسؤولية على الحكومة لتوفير القرارات الواضحة والإمكانات والغطاء السياسي اللازم.

وشدّد على أنه لا يجوز تحميل الجيش وحده مسؤولية معالجة أزمة تقع مسؤولية حلّها على السلطة السياسية، رافضاً أي إساءة إلى المؤسسة العسكرية أو تجريح بقائدها عبر الإعلام، لما لذلك من انعكاسات على وحدة الجيش وأمن البلاد.
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