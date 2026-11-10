"لبنان القوي" يقترح قوة دولية في الجنوب ويؤكد دعمه للجيش

Advertisement

جدّد تكتل " القوي" دعمه للمؤسسة العسكرية ورفضه أي تجريح بقائد الجيش، داعياً إلى إنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية بقرار من ، لمنع حدوث فراغ أمني في الجنوب وضمان الانسحاب ووقف الاعتداءات.وأوضح التكتل، عقب اجتماعه الدوري برئاسة ، أنه اطّلع على نتائج جولة على الرؤساء الثلاثة، والتي عرض خلالها مقترح إنشاء ، بهدف تعزيز وحصر السلاح بيدها، والحفاظ على مرجعية القرارات الأممية.واعتبر أن المبادرة تتيح للبنان الانتقال من سياسة الانتظار إلى التحرك، بعيداً عن ربط مصيره باحتمالات الحرب أو التسويات الإقليمية، مشدداً على ضرورة إقرار استراتيجية أمن وطني ضمن مسار لبناني داخلي.وفي ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، أكد التكتل دعمه للجيش في حماية لبنان والحفاظ على السلم الأهلي، معتبراً أن تأكيد ضرورة تنفيذ قرارات السلطة السياسية يضع المسؤولية على الحكومة لتوفير القرارات الواضحة والإمكانات والغطاء السياسي اللازم.وشدّد على أنه لا يجوز تحميل الجيش وحده مسؤولية معالجة أزمة تقع مسؤولية حلّها على السلطة السياسية، رافضاً أي إساءة إلى أو تجريح بقائدها عبر الإعلام، لما لذلك من انعكاسات على وحدة الجيش وأمن البلاد.