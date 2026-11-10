400 موجّه تربوي خارج الدوام المسائي.. وتحركات تصعيدية مرتقبة

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أعلنت " في الدوام المسائي" أنها عقدت اجتماعاً مع مديرة البرامج في منظمة " " أندريا بيرثر ومسؤولين عن الملف التربوي، عقب اعتصام نفّذه الموجّهون أمام مكاتب المنظمة في ، للمطالبة بإعادة نحو 400 موجّه تربوي إلى عملهم، بعد شهر من التحركات الاحتجاجية دون التوصل إلى حلول.وأوضحت اللجنة، في بيان، أن ممثلي "اليونيسف" أكدوا أن قرار الاستغناء عن الموجّهين صدر عن وزارة التربية، وأن المنظمة لا تتدخل في قرارات الوزارة، مشيرةً إلى أنها عرضت خلال الاجتماع تقارير وصوراً ووثائق تتحدث عن حالات تعنيف طالت تلاميذ عقب إيقاف التوجيه التربوي.ولفتت إلى أن مديرة البرامج في "اليونيسف" وعدت بالتواصل مع وزارة التربية، وطلب إعادة الموجّهين نظراً إلى دورهم في حماية التلاميذ من العنف وتقديم الدعم النفسي والسلوكي والتربوي لهم.وشددت اللجنة على ضرورة إعادة التوجيه التربوي بعد 12 عاماً من العمل في الدوام المسائي، معتبرةً أن إيقافه ينعكس سلباً على عشرات آلاف التلاميذ، خصوصاً أن تمويله لا يتجاوز، بحسب بيانها، 3 إلى 4% من التكلفة الإجمالية للدوام المسائي.وطالبت "اليونيسف" بتحمّل مسؤولياتها في حماية الأطفال وضمان حقهم في الدعم النفسي، معلنةً إبقاء اجتماعاتها مفتوحة حتى إعادة الموجّهين إلى عملهم.كما لوّحت بتصعيد تحركاتها وتنظيم اعتصامات إضافية أمام وزارة التربية ومكاتب "اليونيسف"، وصولاً إلى مكاتب بعثة في بيروت وسفارات الدول المانحة، للضغط من أجل إعادة التوجيه التربوي إلى الدوام المسائي.