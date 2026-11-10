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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"غلبة للجهد الديبلوماسي على حساب الجهد الحربي من دون أن تبلغ الأمور بر الأمان.هي الخلاصة التي تمخضت عنها وقائع الساعات القليلة الماضية بعد "المحادثات الإيرانية" التي أجراها الوسيط القطري رئيس محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع الرئيس الأميركي ونائبه في البيت الأبيض.وأجمعت التصريحات العلنية والتسريبات وكلام المصادر بعد هذه المحادثات على إيجابية الأجواء.وكان الرئيس دونالد ترامب الأكثر وضوحا في التعبير عن تلك الأجواء عندما قال إن الحرب ضد إيران انتهت عمليا من الناحية العسكرية لكننا نحافظ على الوضع الراهن نزولا عند رغبة الدول المجاورة لها.واستكمالا لهذه الفكرة اضاف أننا نرى زخما إيجابيا نحو إنهاء الصراع وأعتقد بأنه سينتهي قريبا.ولكن عدة الشغل الدبلوماسي تطلبت منه القول إن أميركا مستعدة لشن ضربات على الجمهورية الإسلامية إذا لزم الأمر.ولئن كان التفاؤل الترامبي بانتهاء الحرب على هذا المستوى فإن إيران ظلت تتمسك بأهداب الحذر ولم تستسلم لهذا التفاؤل على قاعدة "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".من هنا جاء تأكيدها أن لا خطط لعقد لقاء بين أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في الدوحة.وقال رضائي إن على التوقف عن اختلاق أخبار كاذبة حول محادثات وهمية مضيفا ان الوقت حان للإذعان للشروط السبعة التي حددتها إيران مرارا.مهما يكن من أمر فقد حضر بند إيران في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع والسعودية وقطر ومصر المنعقد في باريس.وقد طرأ على جدول أعمال رئيس الوزراء القطري رحلة باريسية في طريق عودته من واشنطن لإطلاع المجتمعين على نتائج محادثاته في البيت الأبيض.وفي العاصمة الفرنسية حضر مصير اليونيفيل في محادثات الأميركي ماركو روبيو مع كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نويل بارو وسط أنباء عن زيارة متوقعة للسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة إلى بيروت الأسبوع المقبل.وأكد روبيو أن الجهة التي ستحل محل اليونيفيل لا تزال قيد البحث لكنه قال إن التحقق من التزام الأطراف المعنية ببنود اتفاق الإطار في المناطق التجريبية بالجنوب اللبناني لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كانت تؤديها اليونيفيل بل يمكن أن تكون مدنية.وفي ترقب متواصل للحراك الإقليمي وانعكاساته المحتملة عليه وكذلك متابعة لوقائعه المحلية ومن ضمنها تصد واسع للحملة التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية.وتقدم المتصدين لها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أن استهداف الجيش وقائده جريمة وخطيئة كبرى مكررا أن الجيش خط أحمر.مقدمة الـ"أم تي في"من إيران إلى لبنان، مرورا باوكرانيا كلمة واحدة تتحكم بالوضع: المفاوضات.في أبو ظبي أولا،الحرب الأوكرانية على طاولة مباحثات ثلاثية تضم اميركا اضافة الى روسيا وأوكرانيا.وأما في الشأن الايراني فيتم التداول بمقترح باكستاني - قطري يترد انه اعاد الروح الى المفاوضات بين طهران وواشنطن. و يتضمن المقترح فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فورا، اضافة الى خفض تخصيب اليورانيوم الايراني.فهل تقبل طهران بالمقترح المذكور؟أم انها تماطل كعادتها كسبا للوقت، في انتظار متغيرات قد تقلب المعادلات؟ولكن اللافت انه فيما تجرى المفاوضات الاميركية - الايرانية فان التصعيد الحوثي مستمر ضد السعودية.اذ نقلت وكالة "رويترز" ان الحوثيين استهدفوا مطار الملك خالد في الرياض. لبنانيا، المفاوضات المتعلقة بالجنوب تجرى في باريس.فمرحلة ما بعد انسحاب اليونيفيل شكلت مدار بحث بين الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية ، وقد تم التوافق على تجنب الفراغ الامني في الجنوب.ولكن المواقف التي اطلقها ماركو روبيو تبقى الاهم ، اذ اعتبر ان هو الذي دمر الدولة، كما أكد ان الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في محادثات السلام بين لبنان واسرائيل.وبمعزل عن مواقف روبيو، فان لبنان سيكون في المرحلة المقبلة امام انتظارين: رصد التطورات بعد الانتخابات الاميركية - الاسرائيلية ، ومن ثم معرفة ما ينتظر الجنوب من تطورات فور انتهاء مهمات اليونيفيل.مقدمة "المنار"رسالة استراتيجية بمديات صاروخية بعيدة، بعث بها حرس الثورة الإسلامية من باطن الأرض الإيرانية.والرسالة الاستباقية هذه لكي يتأكد من يصوغ السياسات الأميركية والصهيونية أن التهديدات الإيرانية ليست دعاية إعلامية، وعليهم أن يحفظوا جيدا مشهد المدينة الصاروخية التي كشف عنها، وألا يرتكبوا أي خطأ في الحسابات، كما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وإلا فإن الرد الإيراني سيكون خارج التوقعات.ومع التوقعات القطرية التي لا تزال تتسم بالإيجابية على خط الوساطة بين واشنطن وطهران، فإن الضبابية لا تزال تستحكم بالقرار الأميركي بفعل صراع أجنحة ادارته المتكسرة في صناديق الاقتراع، والمحاصرة بنفاد الوقت ، وبقرار قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى خامنئي، القاضي بضرورة إنهاء حالة اللاسلم واللاحرب.وأما حالة اللااستقرار التي أفرزتها الانتخابات داخل المجتمع الصهيوني، فلا تزال تتيح لبنيامين نتنياهو اللعب على حبال التصعيد، معاودا التحريض والتحذير من إيران نووية، وقد يكون ذلك بفعل المؤشرات الجدية لحقيقة خسارته السياسية في اولى جلسات الكنيست.في لبنان، ما زال الخاسرون برهاناتهم على المشروع الأميركي يصوبون على الجيش اللبناني، وهو ما اعتبره الرئيس نبيه بري جريمة وخطيئة كبرى، وأتبعه وزير الدفاع ميشال منسى ببيان عالي اللهجة ضد كل من تسول له نفسه اعتبار موقعه أو مكانته فوق القانون، أو فوق أمن المواطن وأمانه، مطالبا اللبنانيين ألا يكون أي منهم خنجرا في ظهر الجيش الوطني الحامي للوحدة والسلم الأهلي، قاصدا كان أو عن غير قصد.وكل السهام الموجهة للجيش وقائده مقصودة ومعروفة المنشأ والهدف، فهل تتحرك السلطة لحماية جيشها من سهام أدواتها السياسية والإعلامية؟أم إنها تريد أن تقضي على ما تبقى من عناوين الوحدة الوطنية؟وعن العناوين الوطنية والتطورات المحلية والإقليمية والدولية، يتحدث الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، عند السادسة من مساء الغد، في الاحتفال الذي يقيمه حزب الله بمناسبة يوم الشهيد.مقدمة الـ"أو تي في"بين الديبلوماسية التي تحاول فتح الطريق إلى التسوية، والشروط التي تبقي احتمالات التصعيد قائمة، يتحرك الملف الأميركي الإيراني، وتتحرك معه حسابات المنطقة.وبعد اللقاء الأميركي القطري وما رافقه من إشارات إيجابية، جاء النفي الإيراني لوجود مفاوضات جارية مع واشنطن ليؤكد أن المسافة بين تبادل الرسائل والجلوس إلى الطاولة ما زالت تحتاج إلى تفاهمات لم تنضج بعد.وفي إسرائيل، دخل المشهد السياسي محطة جديدة مع تنصيب الكنيست، فيما يبقى تشكيل الحكومة اختبار المرحلة المقبلة.فأمام غادي أيزنكوت، المكلف التأليف، مهمة جمع أكثرية قادرة على الحكم، وسط تعقيدات الائتلافات ومناورات بنيامين نتنياهو.وفي انتظار اتضاح الصورة ، يتقدم البحث الأميركي الفرنسي في مرحلة ما بعد اليونيفيل. فمن باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسية إحراز تقدم نحو ترتيبات أمنية جديدة تحول دون الفراغ في الجنوب، فيما تحدث نظيره الأميركي عن آلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات، قد لا تكون عسكرية، مع إبقاء التفاصيل قيد البحث.وهذا يعني أن النقاش بلغ مرحلة البحث في طبيعة البديل وصلاحياته والضمانات التي يستطيع توفيرها.وعلى هذا الخط، جاءت جولة ، من بعبدا إلى عين التينة والسراي، حاملة اقتراح تشكيل قوة تنفيذ وضمان دولية.وبحسب ما عرضه النائب جبران باسيل، يقوم الطرح على مشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ويربط بين الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح بيد الدولة، مع ضمانات لحماية لبنان وتحييده عن صراعات المحاور، ورفض استخدام الاحتلال لفرض التطبيع. إنها ورقة مطروحة للنقاش، تستدعي جوابا لبنانيا واضحا ومشاورات جدية حول إمكان تطبيقها.وأمام هذه الحركة، تصبح مسؤولية السلطة بلورة موقف وطني يحمل إلى الخارج مطالب لبنان وحدود موافقته على أي ترتيبات جديدة.فمن يحدد مهمة القوات المقبلة؟ومن يضمن تنفيذ الانسحاب وحماية الجيش والأهالي؟وكيف تصان السيادة ويحصر السلاح وتستعاد الأرض؟أسئلة ينبغي أن تتقدم أي تفاوض، لأن أمن الجنوب ومستقبل لبنان يحتاجان إلى مبادرة وقرار وضمانات قابلة للتنفيذ.مقدمة الـ"أل بي سي"ترامب في الولايات المتحدة الأميركية يقاتل للقول إن خياره كان صائبا. ونتياهو في إسرائيل يقاتل لأقناع الإسرائيليين أن حربه على إيران كانت وجودية.ولكن موقف ترامب لم يجعل يقدمون حزبه على الديموقراطيين، ولا الحرب الوجودية التي يقول نتنياهو إنه يشنها، منحته تقدما على منافسه أيزنكوت.حرب أميركا على إيران هبة باردة وهبة ساخنة، بين استخدام العصا الغليظة الأقتصادية وبين التلويح بالعودة إلى الضربات العسكرية.وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن من باريس أن "الحملة الاقتصادية ضد إيران مدمرة للغاية، لدرجة أنه لا توجد حاليا ضرورة لعمليات قتالية كبرى، وهذا ما قلته لحلفائنا هنا اليوم".ولكنه أضاف محذرا: "بطبيعة الحال، في حال تجاوزت إيران بعض الخطوط الحمر، إذا قام نظامها بأمور يجب عدم القيام بها، فإن الجيش الأميركي، الأقوى في العالم، مستعد للرد".ومن ملف الحرب الأميركية الإيرانية، إلى استخدام إيران كبند في مسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية:رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا إلى حكومة وحدة وطنية في مواجهة "التهديد الوجودي" الإيراني.وقال في خطاب أمام الكنيست "تعمل إعادة بناء التهديد النووي، وفي المستقبل القريب جدا، سنواجه ضغوطا دولية للقبول بإيران مسلحة نوويا". وأضاف "في مواجهة هذه التهديدات، لا بد لنا من القيام بأمر واحد فقط تحت هذه القبة: تنحية كل الاعتبارات الأخرى جانبا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية"، واصفا التهديد الإيراني بأنه "وجودي".رئيس الحكومة المكلف غادي أيزنكوت يعمل على ضرب صورة نتنياهو، فأعلن عبر حزبه عن تقديم مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي أتاحت وقوع هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023، وهي خطوة طالما عارضها رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتانياهو.بين السعودية والحوثيين، الحرب مستعرة، الحوثيون أعلنوا اليوم عن شن هجمات على العاصمة السعودية شملت المطار ومحطات ضخ خط أنابيب شرق-غرب، بعد ساعات من انفجارات دوت في الرياض، فيما يتواصل تبادل الضربات بين التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والحوثيين.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الثلاثاء في بيان مصور على تلغرامإن قواته نفذت "أربع عمليات عسكرية نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".أضاف أن استهدافات الرياض شملت مطار خالد الدولي ومحطات ضخ في خط شرق-غرب والمركز المالي. كما وأعلن استهداف شركة "أرامكو" للنفط في بقيق بشرق السعودية.مقدمة "الجديد"قمة السبع في باريس لم تخل من لبنان وشبح فراغ اليوم التالي لرحيل اليونفيل عناوين سريعة لبلد مأزوم تتقاذفه عواصف المنطقة ولا مستقر له ما لم تستقر أوضاعها وتهدأ الطبول عن قرع الحروب.وإذا كان لكل دولة داؤها فإن لبنان وجد من يداويه ومن "فم السبع" انتشل توافقا فرنسيا أميركيا يقيه شر مرحلة ما بعد انتهاء مهام القبعات الزرق بطرح بديل ظل طي الكتمان لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رسم ملامحه أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شكل أفكار تجري بلورتها حول إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ المناطق التجريبية وليس بالضرورة أن تكون هذه المهمة عسكرية.هذا في الشكل، وأما في المضمون فالود ود روبيو بأن تنسحب إسرائيل من لبنان ولتحقيق هذه الأمنية تدعو الحاجة إلى آلية تحقق تحظى بثقة الجميع وبثقة الطرفين اللبناني والإسرائيلي للتأكد من التزام كل منهما بتعهداته بموجب الاتفاقيات القائمة.وعلى خريطة الطريق هذه أحاط ملامح الآلية بالغموض كونها مسألة حساسة بطبيعتها وغير قابلة للنقاش العلني وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح ولحين حل هذه الأحجية كانت إيران الطبق الرئيس على مائدة "السبع" لم يغير مضيق هرمز مجراه نحو نهر "السين".لكن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني غير مساره من البيت الأبيض نحو الإليزيه ضمن حراك مكوكي التقى خلاله بعد الرئيس الأميركي الرئيس الفرنسي وتمحور البحث حول حرية الملاحة وجهود خفض التصعيد والتوصل إلى سلام في المنطقة بدفع من تأكيد أن الدوحة تعمل بلا كلل لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن الأزمة الإيرانية الأميركية وأن جهود الوساطة بين أميركا وإيران لا تزال مستمرة.وهناك ردود فعل إيجابية من الجانبين وهذا موثق بكلام ترامب عن زخم إيجابي باتجاه إنهاء الصراع واستئناف العمليات العسكرية لا يبدو ضروريا في المرحلة الراهنة وهو ما بدا واضحا أيضا بقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الحرب لن تنتهي لا بالعمل العسكري ولا بالعقوبات والحل يكمن في الدبلوماسية.كل الأطراف بدأت تتلمس برد الشتاء ولبنان بدوره فتح مظلة الأمان وكتب بالخط العريض أن المؤسسة العسكرية خط أحمر وببيان شكل ضربة مرتدة على الحملة الممنهجة أكد وزير الدفاع ميشال منسى أن الجيش سيبقى سيفا مسلولا في وجه أعداء لبنان وما يطلبه هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه أن يكون خنجرا في ظهره وأن للجيش مهمة أساسية وهي الدفاع عن لبنان وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع أي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقا وراء أي ظرف.