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لبنان

العثور على جثة في بيروت يُشتبه بأنها لنائب عراقي سابق.. والسفارة تكشف التفاصيل

Lebanon 24
10-11-2026 | 15:48
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العثور على جثة في بيروت يُشتبه بأنها لنائب عراقي سابق.. والسفارة تكشف التفاصيل
العثور على جثة في بيروت يُشتبه بأنها لنائب عراقي سابق.. والسفارة تكشف التفاصيل photos 0
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أعلنت السفارة العراقية في بيروت العثور على جثة داخل شقة في منطقة طريق الجديدة، يُشتبه بأنها تعود للنائب العراقي السابق أحمد العلواني، مؤكدةً أن تحديد هوية الجثمان بصورة نهائية يتطلب إجراء فحص الحمض النووي (DNA).
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وأوضحت السفارة، في بيان، أنه عقب ورود معلومات عن اختفاء العلواني، باشر السفير العراقي محمد رضا الحسيني، الثلاثاء، التواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لفتح تحقيق وكشف ملابسات القضية.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية أبلغت السفارة بالعثور على جثة في شقة بمنطقة طريق الجديدة، ونقلها إلى مستشفى زحلة الحكومي في البقاع، حيث توجّه السفير برفقة عدد من موظفي السفارة وأحد أفراد عائلة العلواني لمعاينة الجثمان.

وأشارت إلى أنه تعذّر الجزم بهوية الجثة بسبب تحللها، ما استدعى التواصل مع المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج، الذي أكد ضرورة إجراء فحص الحمض النووي للتحقق من هوية المتوفى.

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السفير الحسيني أن القضاء اللبناني فتح تحقيقاً في القضية وكلّف قاضياً بمتابعتها، مشيراً إلى أن السفارة تنتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية لكشف الملابسات.

وأكدت السفارة تشكيل خلية متابعة برئاسة السفير الحسيني، للتنسيق المستمر مع الجهات القضائية والأمنية اللبنانية، ومتابعة نتائج التحقيق والإجراءات المتعلقة بالقضية.
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