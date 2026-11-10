هل يُستجوب في قضية 4 آب؟

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مع اقتراب صدور القرار الظني عن المحقق العدلي القاضي في قضية انفجار مرفأ ، قبل نهاية عام 2026، يعود ملف صاحب سفينة "روسوس"، التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، إلى الواجهة، وسط تساؤلات بشأن إمكانية استجوابه مجدداً.فلبنان سبق أن طلب استجواب الروسي غريتشوشكين، صاحب السفينة، إلا أن السلطات البلغارية رفضت تسليمه إلى بيروت، في ظل وجود عقوبة الإعدام في القانون اللبناني. ومع إلغاء هذه العقوبة مؤخراً، بات من الممكن أن يعيد توجيه طلب إلى السلطات البلغارية لاستجوابه، بما قد يتيح استكمال التحقيق معه في هذه القضية، بحسب مصدر قضائي.