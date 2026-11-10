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لبنان

هل يُستجوب في قضية 4 آب؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-11-2026 | 16:15
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مع اقتراب صدور القرار الظني عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت، قبل نهاية عام 2026، يعود ملف صاحب سفينة "روسوس"، التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، إلى الواجهة، وسط تساؤلات بشأن إمكانية استجوابه مجدداً.
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فلبنان سبق أن طلب استجواب الروسي إيغور غريتشوشكين، صاحب السفينة، إلا أن السلطات البلغارية رفضت تسليمه إلى بيروت، في ظل وجود عقوبة الإعدام في القانون اللبناني. ومع إلغاء هذه العقوبة مؤخراً، بات من الممكن أن يعيد لبنان توجيه طلب إلى السلطات البلغارية لاستجوابه، بما قد يتيح استكمال التحقيق معه في هذه القضية، بحسب مصدر قضائي.
المصدر: خاص "لبنان24"
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