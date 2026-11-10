تقدم المساعي الفرنسية لضمان مرحلة ما بعد "اليونيفيل"

كتبت رندة تقي الدين في" النهار": كشف مصدر دبلوماسي
فرنسي أن الدبلوماسية الفرنسية
حققت تقدماً سياسياً بالغ الأهمية داخل مجموعة السبع، بهدف ضمان الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان
"اليونيفيل".
وأوضح المصدر أنه في ظل رفض الولايات المتحدة
وإسرائيل التمديد لليونيفيل بصيغتها الحالية، كانت المفاوضات تواجه مأزقاً يهدّد بإحداث فراغ أمني في جنوب لبنان
.
وأضاف: "بفضل جهود تفاوضية مكثفة ومتواصلة مع الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية والشركاء العرب الأساسيين، نجحنا في إدراج صيغة توافقية ضمن البيان الصادر عن مجموعة الدول الشريكة بالعمل على وضع هيكلية أمنية قوية ومستدامة، تتوافق مع أحكام القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن
الدولي".
وتابع المصدر: "نعتبر هذا التطور محطة حاسمة، بعد الرفض الأميركي الذي سبق".
أما عن الصيغة التي ستخلف قوات اليونيفيل، فما زال يجري العمل والبحث فيها.
وأشار المصدر إلى أن المأزق الأساسي كان يتمثل في رفض الولايات المتحدة وإسرائيل أي قوة دولية بديلة لليونيفيل، لكن فرنسا
نجحت مع شركائها، خلال مباحثات مجموعة السبع، في التوصل إلى موقف مشترك مع واشنطن
يقوم على ضرورة وضع هيكلية أمنية قوية وذات صدقية ومستدامة، تستند إلى الإطار الذي حدده القرار الدولي 1701.
ولم تتبلور بعد صيغة القوة التي ستقوم بمهمة المراقبة ومن سيشكلها، فهذا يجري أيضاً تداوله في نيويورك
. وفي ما يتعلق بمخاطر التصعيد العسكري في لبنان، اعتبر المصدر أن احتمال شنّ إسرائيل
هجوماً عسكرياً أحادياً ومنفصلاً على لبنان لا يزال ضعيفاً.
وقال إن "الخطر الحقيقي يكمن في احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران
، من شأنها أن تؤدي إلى رد واسع النطاق يشمل الساحة اللبنانية
، ويفتح الباب أمام مواجهة إقليمية أشمل".