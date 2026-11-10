الجيش يرفض الصدام الداخلي والتنسيق مع إسرائيل:الوحدة الوطنية أولاً!

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كتب جوزف القصيفي في الجمهورية": لا يتوقف بعض سياسيّي الداخل، وبعض المنتشرين اللبنانيين في الخارج، ممّن ينتهجون خطاً متشدّداً يتماهى مع غلاة المحافظين في الحزبين والديمقراطي، ولاسيما السيناتور الراحل ليندسي غراهام، عن استهداف المؤسسة العسكرية وقائدها، والدفع في اتجاه وضعها أمام خيارين:الأول: الصدام بين الجيش من جهة، و«حزب الله» وبيئته الحاضنة من جهة ثانية.الثاني: الضغط لتعديل سياسة المؤسسة العسكرية تحت سيف تهديد قائد الجيش العماد رودولف هيكل بسيف ، أو العزل.وبات واضحاً، أن تل أبيب لا تريد أن يكون للبنان جيش قادر وقوي، لتستبقي لنفسها «مسمار جحا»، فتعود تحت عنوان العجز عن حماية الحدود، لتجيز لنفسها القيام بعمليات في الداخل. ويلاحظ المراقبون، أن الكلام الذي قاله العماد رودولف هيكل في الاجتماع العسكري الموسع أخيراً، استفز العديد من السياسيين الذين رأوا فيه خروجاً على الدولة، وعلى قرارات الحكومة، ويستوجب مساءلة قائله ومحاسبته. لكن الواضح حتى الساعة، وخصوصاً بعد نتائج الانتخابات العامة والانتخابات النصفية في الأميركية، أن موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاءها، لا يزال داعماً لموقف العماد هيكل، لأن الجميع يعرف واقع وحدود قدراته، وإن أي «خطوة ناقصة» تجاهه تقود إلى ما لا يُحمد عقباه. إن قائد الجيش العماد رودولف هيكل بات معتاداً على الأصوات التي تكيل له الاتهامات، والسواعد التي تصوب عليه السهام، وهو لم يأبه بها، لأنه يتحدث بلغة المنطق والواقعية ويعمل بموجبهما. لقد أثبتت التجارب أن الجيش بعد انتهاء الحرب واتفاق الطائف، تحصن بمناعة يمكنه من مواجهة الضغط والتحدي وتجاوز الاستحقاقات الصعبة، لكنه في مطلق الأحوال، لن يفرّط في الوحدة الوطنية ووحدته كرمى لأجندة هذا السياسي أو ذاك.وكتب كمال ذبيان في" الديار": سبقت حملة التشويش والتشكيك في الجيش اللبناني وقائده العماد رودولف هيكل، حملةً قامت بها الإدارة الأميركية منذ نحو عام، وترجمت موقفها السلبي من العماد هيكل، بأن أرجأت زيارة له إلى ، ثم استقبلته بعد ذلك بفتور، بسبب استخدام الجيش عبارة «العدو الإسرائيلي» في بياناته، وهو ما أغضب مسؤولين أميركيين، وبعد رفض الجيش الصدام الداخلي مع ، ووضع خطة أمنية على مراحل، عقب اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح في 5 و7 آب 2025، وطلبت منه ذلك. وتجري محاولة من أطراف داخلية، لزج الجيش في صراع سياسي عسكري داخلي له أبعاده الإقليمية والدولية، وهو ما دفع بقائد الجيش العماد هيكل إلى رفع الصوت محذراً، فجمع قادة الألوية والوحدات، وخاطبهم مباشرة وعبر الإعلام إلى الرأي العام، رداً على من يشكك في الجيش ويهاجمه، مشدداً على أنه ضامن السلم الأهلي والأمن والاستقرار، ولا يمكنه التفريط بهذه المسؤولية، لأن قد يذهب إلى حرب أهلية لا يريدها الشعب اللبناني، الذي يتكون الجيش من أبنائه. ولأن الجيش خط أحمر، فإن كلام العماد هيكل جاء تأكيداً على الأمن والاستقرار، وإشارته إلى أن الاحتلال هو السبب في عدم تمكن الجيش من إنجاز مهمته في نزع السلاح. إلا أن سمير جعجع طالب الحكومة بعزل قائد الجيش، الذي برأيه لا ينفذ قرارات الحكومة التي عينته. وهو ما سبق لمسؤولين أميركيين أن طالبوا به ومازالوا يصرّون على قيام تنسيق وتعاون بين الجيشين اللبناني و«الإسرائيلي»، وهو ما يرفضه قائد الجيش، ويدعمه في موقفه رئيس الجمهورية جوزاف عون