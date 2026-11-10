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لبنان

لا مواجهة ولا حوار مع "الحزب"

Lebanon 24
10-11-2026 | 23:09
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كتب عبدالوهاب بدرخان في" النهار": حسناً تفعل الدولة اللبنانية بالتفاتتها الى الملفات الداخلية ومحاولة تحسين ما أمكن من أداء مؤسساتها وخدماتها، ولو بما يتوافر لديها من إمكانات وموارد.
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فإبقاء البلاد في انتظار ما قد ينتج عن مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، حتى برعاية أميركية، لم يعد خياراً واعداً، اذ أنه بات مؤجّلاً. فالانتخابات في إسرائيل أرجأت قراراتها ربما الى الربيع المقبل، لكنها لا تمنعها من إستهداف قطاف الزيتون في شبعا (كما في الضفة الغربية)، ولا توقف لأعمال "الاستيطان العسكري" للمناطق الجنوبية المحتلة. أما الانتخابات النصفيّة الأميركية فلا تعطّل سياسات واشنطن، بل تغيّر أولوياتها، وما لم يحصل عليه لبنان خلال ذروة القوّة الترامبية في الخارج سيصعب بلوغه في مرحلة مساءلتها وإخضاعها للمراقبة في الداخل. في الأثناء يرى "حزب إيران/ حزب الله" أنه استطاع، على رغم هزائمه أمام العدو الإسرائيلي، الحفاظ على معادلة ندّية مع "العدو" الآخر، أي لبنان واللبنانيين. لا مجال لمواجهة "الحزب" بالقوة لأن خياره التخريبي الشمشوني محسوم، ولا جدوى من محاورته لأنه يريد الحلول محل الدولة. وفيما تبدو الخيارات الأميركية للدولة ضعفت بعد خسارة دونالد ترامبفي الانتخابات النصفيّة، فإن خيارات إيران و"حرسها" تُظهر تشدّداً في شروط التفاوض مع واشنطن، كما في إدارة اعتداءات الحوثيين على السعودية وفي تحريض الفصائل العراقية ضد الحكومة، ولذلك عاد قادة "حزبها" اللبناني الى الإصرار على "الانضمام الى مسار اسلام أباد"، أي الى تفويض إيران للمساومة على لبنان. معلوم أن هذا المسار بات شبه منسيّ في خضم المفاوضات الحالية، لكن طهران تواصل استخدامه في تعليماتها، و"الحزب" يستخدمه لمخادعة الدولة، بالأحرى لخداع نفسه وما تبقّى له من جمهور.

وكتب  ألان سركيس في" نداء الوطن": لم يعد جنوب لبنان مجرد ساحة حرب مفتوحة، بل تحوّل إلى أرض منكوبة تدفع أثمان مغامرات لم يكن أهلها شركاء في اتخاذ قراراتها. سقطت القرى تباعًا، وتبدّلت الخرائط بالنار والتهجير، فيما وجد مئات آلاف الجنوبيين أنفسهم خارج بيوتهم، يحملون مفاتيح لم تعد تفتح أبوابًا، وينتظرون عودة لا أحد يملك ضمانتها.
الأخطر أن الحرب لم تكتفِ بتدمير الحجر، بل بدأت تضرب ما كان يُعتبر حتى الأمس القريب خط الدفاع الشعبي والسياسي الأول عن "حزب الله"، أي البيئة الشيعية نفسها. لكن الخسارة الأكبر لم تعد عسكرية أو جغرافية فحسب. بدأت تتسلّل إلى العلاقة بين "حزب الله" وجمهوره، وظهرت على الأرض احتكاكات وإشكالات بين مقاتلين ومناصرين من جهة، وأهالي بلدات جنوبية لم تغادر منازلها من جهة أخرى. تبدو البيئة الشيعية اليوم أمام انتفاضة صامتة، لا تحتاج إلى بيانات سياسية كي تظهر ملامحها. يدرك الرئيس نبيه بري حجم هذا الاحتقان، ويقف بري أمام مشهد بالغ الخطورة. لا يريد أن يرى الطائفة تُستنزف في حرب جديدة، ولذلك يحاول وصل المجتمع الشيعي بالدولة، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الخارج، بالتوازي مع مساعيه لإقناع "حزب الله" بعدم تكرار التجربة. يخشى الجنوبيون اليوم أن يستيقظوا على حرب أخرى قبل أن يتمكنوا من ترميم ما تبقّى من منازلهم. لم تعد البيئة حاضنة كما كانت، بل أصبحت ضاغطة، وقد تتحوّل إلى منتفضة إذا فُرضت عليها حرب جديدة.
 
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