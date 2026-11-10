نتائج انتخابات واشنطن وتل أبيب: نافذة لتبريد لهيب المنطقة؟

كتب حسين زلغوط في" الديار": لا شك أن نتائج الانتخابات التي شهدتها كل من والولايات المتحدة حملت في طياتها مؤشرات سياسية قد تكون لها انعكاسات عميقة على مستقبل المنطقة، ولا سيما في ما يتصل بمسار المواجهة مع ، والوضع اللبناني، والحرب المفتوحة على احتمالات التصعيد من جهة، والتسويات السياسية من جهة أخرى. وفي قراءة سياسية لافتة لهذه النتائج، يبدي مرجع سياسي لبناني كبير ارتياحاً واضحاً لما أفرزته صناديق الاقتراع في البلدين، معتبراً أن ما حصل يتجاوز حدود تبدّل الموازين الحزبية أو انتقال المقاعد النيابية من فريق إلى آخر، ليؤشر إلى تحوّل في المزاج السياسي والشعبي، وإلى بداية تشكّل معادلات جديدة قد تفرض نفسها على صانعي القرار في المرحلة المقبلة.ويستند المرجع وفق زواره في تفاؤله إلى مجموعة من المؤشرات، أبرزها التقدّم الذي أحرزته شخصيات ذات جذور لبنانية ومصرية وفلسطينية في الانتخابات الأميركية، وما رافقه من توسّع حضور الأصوات المتعاطفة مع العربية والفلسطينية داخل المؤسسات السياسية الأميركية. ولعلّ الأهم في هذا التحوّل أن وصول شخصيات من أصول عربية إلى مواقع تشريعية متقدمة لا يحمل دلالة رمزية فحسب، بل يفتح المجال أمام حضور سياسي أكثر فاعلية في النقاشات المتعلقة بالمساعدات العسكرية لإسرائيل، والعلاقات الأميركية مع دول المنطقة، وسبل إنهاء الحروب، فضلاً عن مساءلة الإدارة الأميركية عن نتائج خياراتها الخارجية. أما ، فيتوقف المرجع عند ما يعتبره تطوّراً أكثر أهمية، يتمثل في الصعود غير المسبوق للتمثيل العربي داخل الكنيست، حيث حصدت القائمتان العربيتان 19 مقعداً، في نتيجة تاريخية تعكس ارتفاع المشاركة العربية وتنامي القدرة على التأثير في المعادلة البرلمانية الإسرائيلية. وهذه النتيجة، وإن لم تحسم وحدها هوية الحكومة المقبلة، فإنها وضعت الصوت العربي في موقع متقدم من الحسابات المتعلقة بتشكيل السلطة. ومن هذه الزاوية، يرى المرجع أن التغيير الذي حصل في إسرائيل، بالتوازي مع التحوّل الأميركي، يمكن أن يساهم في الحد من احتمالات الذهاب إلى مواجهة إقليمية واسعة، بل يذهب إلى تقدير لافت مفاده أن فرص إبعاد شبح الحرب عن إيران ولبنان قد تصل إلى تسعين في المئة، ما لم تحصل تطورات استثنائية أو تصدر قرارات وصفها بالجنونية من جانب وبنيامين نتنياهو، خلال المرحلة الانتقالية التي تشهدها إسرائيل.

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