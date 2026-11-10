تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نتائج انتخابات واشنطن وتل أبيب: نافذة لتبريد لهيب المنطقة؟

Lebanon 24
10-11-2026 | 23:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نتائج انتخابات واشنطن وتل أبيب: نافذة لتبريد لهيب المنطقة؟
نتائج انتخابات واشنطن وتل أبيب: نافذة لتبريد لهيب المنطقة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب حسين زلغوط في" الديار": لا شك أن نتائج الانتخابات التي شهدتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة حملت في طياتها مؤشرات سياسية قد تكون لها انعكاسات عميقة على مستقبل المنطقة، ولا سيما في ما يتصل بمسار المواجهة مع إيران، والوضع اللبناني، والحرب المفتوحة على احتمالات التصعيد من جهة، والتسويات السياسية من جهة أخرى. وفي قراءة سياسية لافتة لهذه النتائج، يبدي مرجع سياسي لبناني كبير ارتياحاً واضحاً لما أفرزته صناديق الاقتراع في البلدين، معتبراً أن ما حصل يتجاوز حدود تبدّل الموازين الحزبية أو انتقال المقاعد النيابية من فريق إلى آخر، ليؤشر إلى تحوّل في المزاج السياسي والشعبي، وإلى بداية تشكّل معادلات جديدة قد تفرض نفسها على صانعي القرار في المرحلة المقبلة.ويستند المرجع وفق زواره في تفاؤله إلى مجموعة من المؤشرات، أبرزها التقدّم الذي أحرزته شخصيات ذات جذور لبنانية ومصرية وفلسطينية في الانتخابات الأميركية، وما رافقه من توسّع حضور الأصوات المتعاطفة مع القضايا العربية والفلسطينية داخل المؤسسات السياسية الأميركية. ولعلّ الأهم في هذا التحوّل أن وصول شخصيات من أصول عربية إلى مواقع تشريعية متقدمة لا يحمل دلالة رمزية فحسب، بل يفتح المجال أمام حضور سياسي أكثر فاعلية في النقاشات المتعلقة بالمساعدات العسكرية لإسرائيل، والعلاقات الأميركية مع دول المنطقة، وسبل إنهاء الحروب، فضلاً عن مساءلة الإدارة الأميركية عن نتائج خياراتها الخارجية. أما في إسرائيل، فيتوقف المرجع عند ما يعتبره تطوّراً أكثر أهمية، يتمثل في الصعود غير المسبوق للتمثيل العربي داخل الكنيست، حيث حصدت القائمتان العربيتان 19 مقعداً، في نتيجة تاريخية تعكس ارتفاع المشاركة العربية وتنامي القدرة على التأثير في المعادلة البرلمانية الإسرائيلية. وهذه النتيجة، وإن لم تحسم وحدها هوية الحكومة المقبلة، فإنها وضعت الصوت العربي في موقع متقدم من الحسابات المتعلقة بتشكيل السلطة. ومن هذه الزاوية، يرى المرجع أن التغيير الذي حصل في إسرائيل، بالتوازي مع التحوّل الأميركي، يمكن أن يساهم في الحد من احتمالات الذهاب إلى مواجهة إقليمية واسعة، بل يذهب إلى تقدير لافت مفاده أن فرص إبعاد شبح الحرب عن إيران ولبنان قد تصل إلى تسعين في المئة، ما لم تحصل تطورات استثنائية أو تصدر قرارات وصفها بالجنونية من جانب دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، خلال المرحلة الانتقالية التي تشهدها إسرائيل.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي: واشنطن وتل أبيب تدرسان شنّ ضربات واسعة على إيران في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 07:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان أميركي مغربي إسرائيلي: واشنطن وتل أبيب تجددان اعترافهما بسيادة المغرب على كامل إقليم الصحراء الغربية
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 07:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان أميركي مغربي إسرائيلي: واشنطن وتل أبيب تجددان اعترافهما بسيادة المغرب على كامل إقليم الصحراء الغربية
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 07:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد مستمر في الجنوب وتل ابيب تشترط "تقوية الجيش اللبناني" للانسحاب
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 07:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الفلسطينية

في إسرائيل

إسرائيل

القضايا

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:24 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:28 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:20 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2026-11-10
Lebanon24
22:24 | 2026-11-10
Lebanon24
22:11 | 2026-11-10
Lebanon24
22:28 | 2026-11-10
Lebanon24
00:20 | 2026-11-11
Lebanon24
00:15 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24