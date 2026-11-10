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لبنان

عون منفتح وعقدة الحوار "عند حزب الله"

Lebanon 24
10-11-2026 | 23:12
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عون منفتح وعقدة الحوار عند حزب الله
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كتب يوسف عبد النبي في" اللواء": على وقع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار، وفي ظل استمرار التباين في المواقف بين رئاسة الجمهورية وحزب الله، لا تزال العلاقة بين بعبدا وحارة حريك تفتقر إلى مؤشرات جدّية توحي بإمكانية تحقيق اختراق قريب، وسط غياب أي تطورات عملية على خط التواصل بين الطرفين. وفي هذا السياق، كشف مصدر مطّلع لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يبدي انفتاحاً على الحوار مع مختلف القوى السياسية، وفي مقدّمها حزب الله، مؤكداً أن أبواب القصر الجمهوري مفتوحة أمام الجميع، وأن الرئاسة لا تضع شروطاً مسبقة أمام أي تواصل يهدف إلى معالجة الخلافات القائمة. وأوضح أن عون يتمسّك بإبقاء قنوات التشاور قائمة، انطلاقاً من أهمية الحوار في إدارة التباينات السياسية والحفاظ على الاستقرار الداخلي. إلّا أن المصدر أشار إلى أن الإشكالية الأساسية لا ترتبط بموقف رئيس الجمهورية، بل بمدى استعداد حزب الله للانخراط في هذا المسار، موضحاً أن الحزب لم يُظهر حتى الآن رغبة واضحة في فتح حوار مباشر مع بعبدا. وهذا ما يبقي العلاقة بين الجانبين ضمن حدود المواقف السياسية، من دون الانتقال إلى خطوات عملية يمكن أن تؤسس لتفاهم أو تفتح الباب أمام معالجة نقاط الخلاف. وفي ما يتعلق بالمعلومات التي تداولتها وسائل إعلام خلال الأيام الماضية عن حصول تطورات إيجابية على خط التواصل بين بعبدا وحارة حريك، أكد المصدر أنه لا جديد يُذكر في هذا الشأن، نافياً وجود أي اختراق أو تقدّم ملموس، أو معطيات تشير إلى تبدّل في المواقف. وبالتالي، فإن الحديث عن اتصالات أفضت إلى نتائج إيجابية لا يعكس، وفق المصدر، واقع المسار القائم حتى الآن. أما على خط عين التينة، فشدّد المصدر على أن التواصل بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري لم ينقطع يوماً، وأن التشاور بينهما مستمر حيال مختلف الملفات المطروحة. إلّا أن هذا التواصل لم يترجم حتى الآن إلى خطوات من شأنها دفع الحوار بين بعبدا وحزب الله إلى الأمام، ما يجعل مبادرة بري أمام تحدّي تأمين أرضية مشتركة بين الطرفين. وبين انفتاح بعبدا واستمرار غياب المؤشرات الإيجابية من حارة حريك، تبقى مبادرة بري أمام اختبار جدّي، في انتظار اتضاح موقف حزب الله من الدعوة إلى الحوار. فهل تنجح الاتصالات السياسية في فتح ثغرة في جدار الخلاف، أم أن الحوار سيبقى مؤجلاً إلى حين توافر ظروف سياسية أكثر ملاءمة؟  
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