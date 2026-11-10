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لبنان

هكذا تقرأ الرئاسة التحول الأميركي

Lebanon 24
10-11-2026 | 23:13
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كتبت صونيا رزق في" الديار": لا شك في أن سيطرة الحزب الديموقراطي على مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، أثارت حالة من الترقب في الأوساط السياسية اللبنانية، خصوصاً في قصر بعبدا. اما التعاطي اللبناني الرسمي مع التوجه الديموقراطي الجديد، فقد يحتاج ربما الى دبلوماسية اكثر، لانه يميل الى خفض التصعيد، اي فتح المزيد من قنوات الاتصال مع الديموقراطيين. في هذا الاطار، اشارت مصادر بعيدا الى ان «العهد قرأ الانتصار الديموقراطي في الولايات المتحدة بشكل واقعي، من خلال التمسك بالقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701، مع ضرورة الانفتاح على الديموقراطيين، خصوصاً ان الحزبين يجمعان على تأمين المساعدات للبنان، وخصوصاً للجيش اللبناني».
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ولفتت الى ان «الديموقراطيين يتجهون الى تفعيل المسارات الدبلوماسية، والعودة الى اتفاقات وقف إطلاق النار، اي يعملون على الخطوط التفاوضية»، من دون ان ترى في المقابل «اي تراجع في العلاقة بين بعبدا والرئيس ترامب، او تبدل في المزاج الاميركي، لان مرحلة ترامب لم تنته والسياسة الخارجية لم تتغير».
وتابعت مصادر بعبدا: «لا شك في ان التواصل مطلوب مع القيادات الديموقراطية في الكونغرس، خصوصاً لجنة الشؤون الخارجية، وهذا ما يسعى اليه العهد، لان الانفتاح واقامة علاقات مع الطرفين، لان مصلحة لبنان تقتضي ألا يكون مصير الدعم الاميركي مرتبطاً بشخص الرئيس، معتبرة أن «المرحلة الاولى من عهد الديموقراطيين ستكون ضمن اختبار سياسي مع لبنان الرسمي»، واستبعدت «اي تراجع في العلاقة»، مع الأمل بأن «تتفاقم الضغوط لتعزيز سيادة لبنان ومعالجة ملف السلاح، وتأمين الضمانات الامنية والانسحاب والاسرائيلي، وتأمين المساعدات للجيش، لتمكينه من اداء دوره على كامل الاراضي اللبناني، الملف الذي يشكل نقطة التقاء بين السلطة اللبنانية والجمهوريين والديموقراطيين. وأشارت المصادر  الى ان الرئيس جوزاف عون، سيحاول إبقاء لبنان خارج أي مواجهة أميركية - إيرانية، مع التأكيد على ان قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة»، ورأت انه «كلما اقتربت واشنطن وطهران من التسوية، ستزداد فرص بعيدا في معالجة الملفات اللبنانية الداخلية سياسياً وكلما تفاقم الصراع بينهما ستضیق مساحة العهد أمام الضغوط الخارجية والداخلية. وإعتبرت المصادر أن: «انتصار الديموقراطيين قد يكون فرصة، لإعادة رسم العلاقة مع واشنطن من خلال المطالب اللبنانية المحقة، كما ان مستقبل العلاقة بين بعبدا وواشنطن، لن يتحدد فقط بمن انتصر في انتخابات الكونغرس، بل بمدى استعداد الإدارة الأميركية للتعامل مع لبنان، باعتباره دولة تحتاج الى فرص حقيقية لاستعادة سيادتها، لا مجرد ساحة لتصفية الحسابات، مع التأكيد أن لا تراجع عن مشروع الدولة مع إبعاد لبنان عن الصراعات الاقليمية». وختمت المصادر : «ستتعامل بعبدا مع التحول الأميركي بترقب، وستحاول التواصل مع القيادات الديموقراطية من دون خسارة علاقتها بإدارة ترامب».  
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