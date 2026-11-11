في صيدا.. توجيه اخطارات واقفال محل للحوم لمخالفته الشروط الصحية

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كثف مفتشو مصلحة الإقليمية في الجنوب جولاتهم الرقابية على مستوى والجنوب بهدف ملاحقة أصحاب محال اللحوم والدجاج المخالفين لمعايير الشروط الصحية المعتمدة من قبل الوزارة، واتخاذ الاجراءات الايلة إلى حماية صحة المواطنين وسلامة امنهم الغذائي.وفي هذا الإطار وبناء لإشارة في الجنوب القاضي زاهر ، جال مراقبون من مصلحة الصحة بمؤازرة فريق من مديرية الجنوب الإقليمية لأمن البرادات المركزية للحوم المبردة في مدينة صيدا التي توزع جملة ومفرق على صغار المحال، حيث تم معاينتها والتثبت من استيفائها المعايير الصحية المعتمدة،فيما وجه لبعضها إنذارات لتحسين عمليات التخزين بشكل آمن والحرص على تعزيز العوامل الصحية لحفظ تاريخ صلاحيتهاكما داهم المراقبون مسالخاً للدجاج سطروا خلالها اخطارات بحق اصحابها للعمل على حيازتهم شهادات صحية ، وغيرها من الارشادات المشروط أتباعها في عملهم من قبل الوزارة، وأقفلوا بناء لإشارة القاضي حمادة محلاً لبيع قوائم واعضاء الماشية ، المؤلفة من طحال، ومعاليق، ورؤوس نيفا، والتي جرى تلفها ، أثر ثبوت مخالفتها الشروط الصحية والمقاييس الحرارية المعتمدة لتبريدها ، وتم وضعه تحت المراقبة من الإدارة المعنية إلى حين تسوية مخالفاته .