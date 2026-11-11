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لبنان

في صيدا.. توجيه اخطارات واقفال محل للحوم لمخالفته الشروط الصحية

Lebanon 24
11-11-2026 | 00:20
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في صيدا.. توجيه اخطارات واقفال محل للحوم لمخالفته الشروط الصحية
في صيدا.. توجيه اخطارات واقفال محل للحوم لمخالفته الشروط الصحية photos 0
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كثف مفتشو مصلحة وزارة الصحة الإقليمية في الجنوب جولاتهم الرقابية على مستوى صيدا والجنوب بهدف ملاحقة أصحاب محال اللحوم والدجاج المخالفين لمعايير الشروط الصحية المعتمدة من قبل الوزارة، واتخاذ الاجراءات الايلة إلى حماية صحة المواطنين وسلامة امنهم الغذائي.
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وفي هذا الإطار وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي زاهر حمادة ، جال مراقبون  من مصلحة الصحة بمؤازرة فريق من مديرية الجنوب الإقليمية لأمن الدولة على البرادات المركزية للحوم المبردة في مدينة صيدا التي توزع جملة ومفرق على صغار المحال، حيث تم معاينتها والتثبت من استيفائها المعايير الصحية المعتمدة،فيما وجه لبعضها إنذارات لتحسين عمليات التخزين بشكل آمن والحرص على تعزيز العوامل الصحية لحفظ تاريخ صلاحيتها  

كما داهم المراقبون مسالخاً للدجاج سطروا خلالها  اخطارات بحق اصحابها للعمل على حيازتهم شهادات صحية ، وغيرها من الارشادات المشروط أتباعها في عملهم من قبل الوزارة، وأقفلوا بناء لإشارة القاضي حمادة محلاً لبيع قوائم واعضاء الماشية ، المؤلفة من طحال، ومعاليق، ورؤوس نيفا، والتي جرى تلفها ، أثر ثبوت مخالفتها الشروط الصحية والمقاييس الحرارية المعتمدة لتبريدها ، وتم وضعه تحت المراقبة من الإدارة المعنية إلى حين تسوية مخالفاته .
 
 
 
 
 

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