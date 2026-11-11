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لبنان

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد "اليونيفيل":الحل يشمل القرار 1701 و"اتفاق الإطار"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-11-2026 | 01:00
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صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد اليونيفيل:الحل يشمل القرار 1701 واتفاق الإطار
صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد اليونيفيل:الحل يشمل القرار 1701 واتفاق الإطار photos 0
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سجلت الحركة الدبلوماسية الدولية تقدماً لجهة منع وقوع فراغ امني دولي، في حال انسحاب قوات "اليونيفيل"، وفقاً للقرار القاضي بانهاء انتدابها نهاية العام الجاري، بالتزامن مع احتضان رئاسي للجيش وقائده العماد رودولف هيكل، بوجه الحملات التي تستهدفه، على خلفية اتهامات سياسية وذات طابع حزبي.
وفي هذا السياق، تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية  على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «اليونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.
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وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».
في المقابل، قالت مصادر مطلعة إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».
مصادر ديبلوماسية متابعة اشارت الى ان تصريح روبيو يحمل الكثير من التاويل، رغم انه من الواضح ان أحدا لا يريد الفراغ، وان كان لكل من باريس وواشنطن رؤيتها ومفهومها لهذا الفراغ، مشددة على ان واشنطن لن تقول كلمتها الآن في انتظار اكتمال المشهد الاقليمي، مرجحة ان أي اتفاق على قوة بديلة لا بد ان يطرح على الطاولة مع طهران، وهو ما سبقت الدول الأوروبية واشنطن اليه عبر تواصلها مع المباشر مع ايران وجس نبضها.
وفي المقابل، تؤكد المتحدثة باسم «اليونيفيل» كانديس أردييل أن القرار 1701 سيبقى سارياً حتى بعد انتهاء مهمة القوات الدولية، وأن مجلس الأمن يبحث الخيارات المتعلقة بطبيعة الوجود الأممي الرقابي في المرحلة المقبلة. وتلفت إلى أن دور القوة الدولية في مراقبة الأوضاع على طول الخط الأزرق، والإبلاغ عن الخروقات، والتنسيق بين الأطراف وخفض التصعيد، شكّل جزءاً أساسياً من تنفيذ القرار، فيما تبقى مسؤولية تطبيقه على عاتق لبنان و»إسرائيل». وترى أن غياب الإرادة لدى الطرفين لتنفيذ القرار بالكامل هو التحدي الأساسي، في وقت لا يزال فيه الجيش اللبناني يواجه تحديات مرتبطة بنقص التمويل والمعدات، ما يستدعي دعماً دولياً لتعزيز قدراته.
في سياق متصل، تتركّز الجهود على توفير مظلة حماية للجيش اللبناني بعد الحملة التي ركّزت عليه في اليومين الماضيين ودعت إلى اقالة قائده العماد رودولف هيكل.
وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية جوزف عون، قائد الجيش ، ونوّه بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الأمن الداخلي في تنفيذ الإجراءات الأمنية في بيروت في إطار تعزيز الأمن في العاصمة ومنع التجاوزات فيها.
 بدوره، أصدر وزير الدفاع ميشال منسى  بياناً، جاء فيه: سيبقى الجيش دائماً سيفاً مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجراً في ظهره وطاعناً في تضحياته ودماء شهدائه.

المصدر: لبنان 24
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