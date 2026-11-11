"ضهر البيدر" في قلب المخطط الإسرائيلي

تقول مصادر سياسية مطلعة أن الضغوط الأميركية والمساعي الإقليمية الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري في لبنان
تدفع إسرائيل
، في المرحلة الراهنة، إلى البحث عن وسائل أخرى لتحقيق أهدافها، من بينها الاستثمار في الانقسامات السياسية الداخلية ومحاولة تأجيجها، بما يتيح لها تحقيق مكاسب تعجز عن انتزاعها عبر المواجهة العسكرية المباشرة.
وتشير المصادر إلى أن ملف "متفجرات ضهر البيدر
"، وما أثاره من تجاذبات سياسية وقضائية حادة، يشكّل نموذجاً واضحاً لما يمكن أن تبلغه هذه الانقسامات، معتبرةً أن خطورة المرحلة تكمن في احتمال استدراج القوى اللبنانية
إلى مواجهة داخلية تخدم المصالح الإسرائيلية
، وتحوّل الصراع من مواجهة مع إسرائيل إلى صراع بين اللبنانيين أنفسهم.