"عقدة أساسية" تعرقل حوار "عون-حزب الله"

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يبدو أن الوساطة التي تجري بعيدا من الأضواء بين رئاسة الجمهورية و" " لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أي تقدم فعلي من شأنه إعادة فتح قنوات التواصل المباشر بين الطرفين.وبحسب مصادر مطلعة، فإن العقدة الأساسية لا تزال مرتبطة بموقف الحزب الذي يرفض تقديم أي تنازل عن الشروط التي سبق أن وضعها أمام رئيس الجمهورية ، ويعتبر أن العودة إلى التواصل السياسي المباشر تستوجب الاستجابة لهذه الشروط أولا.وتشير المصادر إلى أن الاتصالات غير المباشرة لا تزال مستمرة، لكنها لم تنجح في تقريب وجهات النظر، ما يجعل احتمال حصول اختراق جدي في العلاقة بين والحزب مستبعدا في المدى القريب.