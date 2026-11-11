رسائل وراء مقتل العلواني.. لماذا الطريق الجديدة؟

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لا يزال الغموض يحيط بقضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني في ، وسط تساؤلات بشأن خلفيات الجريمة ودوافعها، خصوصاً أنها وقعت في منطقة سكنية لا تُعرف عادةً بكونها مسرحاً لحوادث أمنية متكررة، ما يفتح الباب أمام فرضيات متعددة، بينها احتمال وجود محاولة لتضليل التحقيقات وإخفاء بعض الملابسات المرتبطة بما حصل.وفي هذا السياق، تقول مصادر متابعة للملف لـ" " إن الجريمة تحمل أبعاداً تستدعي التوقف عندها، مشيرةً إلى أن التحقيقات مطالبة بكشف ما إذا كان ما حصل مرتبطاً بمحاولة استدراج عراقيين إلى بهدف ابتزازهم مالياً، أو بتصفية حسابات لمصلحة جهات معينة ربما سعت إلى الانتقام من النائب السابق على الأراضي .وتلفت المصادر إلى أن توقيت الجريمة يطرح بدوره تساؤلات، إذ وقعت قبل أيام قليلة من زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى لبنان، وسط توقعات بأن يكون الملف حاضراً في المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين.وفي المقابل، لم يوجّه الجانب العراقي رسمياً أي اتهامات إلى جهة محددة، بانتظار نتائج التحقيقات. وفي السياق، يقول مصدر مقرب من الجانب العراقي في لبنان إن ملابسات الحادثة لا تزال غامضة، وإن السلطات تتابع القضية مع نظيرتها اللبنانية، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات من تفاصيل.أما الجانب الآخر من القضية، فيرتبط بمكان وقوع الجريمة، وتحديداً في منطقة الطريق الجديدة قرب في بيروت، وهي منطقة سكنية مأهولة لا تشهد عادةً إشكالات أمنية من هذا النوع.وتشير المصادر إلى أن أحد الخيوط الأساسية في التحقيق يتمثل في الشقة التي جرى استئجارها، وكيفية إتمام عملية الاستئجار، والأسباب التي دفعت إلى اختيارها، فضلاً عن تحديد هويات الأشخاص الذين ترددوا إليها، وطبيعة علاقتهم بالضحية التي ما زال سبب حضورها إلى بيروت غير محسوم تماماً.كذلك، تبرز ضرورة إعادة تتبّع مسار العلواني منذ مغادرته ووصوله إلى لبنان، وتحديد الأشخاص الذين التقاهم والتحركات التي قام بها قبل وقوع الجريمة، باعتبار أن هذه التفاصيل قد تساعد في كشف خلفيات ما حصل.وتطرح المصادر احتمال أن يكون اختيار الشقة في الطريق الجديدة جزءاً من محاولة تضليل، مستندةً إلى طبيعة المنطقة السكنية وبعدها النسبي عن الشبهات الأمنية المعتادة.لكن هذا الاحتمال يبقى مجرد فرضية تحتاج إلى أدلة، فيما يبرز سؤال أساسي: لماذا اختيرت الطريق الجديدة تحديداً لتنفيذ الجريمة، وليس أي منطقة أخرى؟ وهل كان اختيار المكان مقصوداً لإبعاد الشبهات، أم أن الأمر مرتبط بظروف أخرى لم تتضح بعد؟وبين فرضيات الاستدراج والابتزاز المالي وتصفية الحسابات، تبقى قضية مقتل العلواني مفتوحة على احتمالات عدة، من دون معطيات حاسمة تسمح بترجيح أحدها.وفي انتظار نتائج التحقيقات والمتابعة العراقية، يظل كشف مسار الضحية وطبيعة علاقاته والأشخاص الذين تواصلوا معه قبل مقتله المدخل الأساسي لفهم ما جرى، وتحديد ما إذا كانت الجريمة حادثة منفردة أم جزءاً من مخطط أوسع.يُشار إلى أنه جرى نقل جثة العلواني إلى مستشفى الحكومي، وذلك نتيجة عدم توافر أماكن شاغرة لحفظ الجثة في برادات المستشفيات في بيروت، ما استدعى نقلها إلى زحلة ووضعها في براد المستشفى الحكومي، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والادارية.