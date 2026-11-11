تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من "جنرال الضاحية" إلى رئاسة الحكومة... ماذا يخبئ آيزنكوت للبنان؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
11-11-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
من جنرال الضاحية إلى رئاسة الحكومة... ماذا يخبئ آيزنكوت للبنان؟
من جنرال الضاحية إلى رئاسة الحكومة... ماذا يخبئ آيزنكوت للبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ليس من المبالغة القول إن انتقال السلطة المحتمل في إسرائيل من بنيامين نتنياهو إلى غادي آيزنكوت قد يشكل منعطفاً سياسياً وأمنياً في المنطقة، لكن من الخطأ أيضاً أن يقرأ لبنان هذا التطور باعتباره تحولاً تلقائياً نحو سياسة إسرائيلية أقل عدائية أو أكثر استعداداً لاحترام سيادته.
Advertisement
فالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلّف آيزنكوت رسمياً، في 8 تشرين الثاني، تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على تأييد 67 نائباً في الكنيست،في مقابل 46 نائباً أيدوا نتنياهو. لكن التكليف لا يعني أن آيزنكوت أصبح رئيساً للحكومة، إذ لا يزال أمامه استحقاق تشكيل ائتلاف قادر على نيل ثقة البرلمان، في مهمة لا تبدو سهلة في ظل الانقسامات داخل المعسكرات السياسية الإسرائيلية.
ومع ذلك، فإن مجرد وصول آيزنكوت إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة على رئاسة الحكومة يعني أن إسرائيل تتجه نحو إعادة ترتيب أولوياتها السياسية والأمنية، بعد سنوات طويلة من حكم نتنياهو، الذي جعل من المواجهات العسكرية والأزمات الإقليمية جزءاً أساسياً من معادلة بقائه السياسي.
لكن السؤال الذي يعني لبنان تحديداً هو: هل يحمل آيزنكوت مشروعاً مختلفاً تجاه الجبهة الشمالية، أم أنه سيعتمد الأهداف الأمنية نفسها التي عمل نتنياهو على فرضها، مع اختلاف في أسلوب إدارتها؟
ثمة فارق واضح بين الرجلين. نتنياهو سياسي براغماتي، يجيد توظيف المخاطر الأمنية والحروب في حساباته الداخلية، ولا يتردد في رفع سقف المواجهة عندما يرى في ذلك مصلحة سياسية أو استراتيجية. أما آيزنكوت، فهو جنرال سابق ورئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، ينظر إلى الملفات الأمنية من خلفية عسكرية ومؤسساتية، ويُفترض أن يكون أكثر ميلاً إلى تحديد الأهداف والوسائل والكلفة والنتائج.
غير أن هذه الخلفية لا تجعل منه بالضرورة رجل سلام. فآيزنكوت ليس وافداً جديداً إلى العقيدة العسكرية الإسرائيلية، بل هو أحد الذين ساهموا في صياغتها وتطويرها. وقد ارتبط اسمه بما عُرف بـ "عقيدة الضاحية"، التي تقوم على استخدام القوة التدميرية الواسعة ضد البنى التحتية التي تعتبرها إسرائيل مرتبطة بالجهة المعادية، بهدف فرض الردع وإحداث كلفة كبيرة على الخصم.
من هنا، فإن اختزال الفارق بين نتنياهو وآيزنكوت في معادلة الاعتدال والتشدد قد يكون مضللاً. فالأول قد يستخدم الحرب لتحقيق مكاسب سياسية، فيما قد يسعى الثاني إلى إدارتها وفق حسابات عسكرية أكثر تحديداً، لكن النتيجة قد لا تكون مختلفة كثيراً بالنسبة إلى لبنان إذا بقيت الأهداف الإسرائيلية على حالها.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل أن آيزنكوت قد يكون أكثر استعداداً لترميم العلاقة مع الإدارة الأميركية والدول الأوروبية، وإعادة الاعتبار إلى التنسيق مع الحلفاء، بعدما تسببت سياسات نتنياهو في توترات دبلوماسية واسعة. وقد يمنحه ذلك هامشاً أكبر للتحرك التفاوضي، وربما يجعله أكثر مرونة في بعض التفاصيل المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
لكن المرونة في التفاوض لا تعني التخلي عن المطالب الأمنية الإسرائيلية. ومن المرجح أن يبقى منع "حزب الله" من إعادة بناء قدراته العسكرية، وحرية العمل الاستخباري والعسكري الإسرائيلي، والاحتفاظ بترتيبات أمنية على الحدود الشمالية، ضمن الأولويات التي لن يكون من السهل على أي حكومة إسرائيلية التنازل عنها.
وهنا تحديداً تكمن خطورة المرحلة بالنسبة إلى لبنان. فقد يجد نفسه أمام رئيس حكومة أقل اندفاعاً في الخطاب، وأكثر قدرة على التواصل مع واشنطن وباريس، لكنه أكثر تنظيماً في إدارة الضغوط الأمنية والسياسية، وأكثر قدرة على تسويق المطالب الإسرائيلية باعتبارها شروطاً للاستقرار.
وقد يكون السيناريو الأكثر إرباكاً للبنان هو أن تنتقل إسرائيل من سياسة المواجهة المفتوحة إلى سياسة الضغط المحسوب. فلا حرب شاملة بالضرورة، ولا انسحاب كاملا بالضرورة، بل إبقاء لبنان تحت ضغط عسكري وأمني متواصل، مع فرض وقائع ميدانية جديدة كلما سنحت الفرصة.
وفي المقابل، لا يجوز أن يتحول التغيير السياسي في تل أبيب إلى مناسبة للبنان كي يعلّق خياراته السيادية على هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية. فالمطلوب من الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ليس انتظار معرفة ما إذا كان آيزنكوت أكثر مرونة من نتنياهو، بل امتلاك رؤية لبنانية واضحة تقوم على استعادة الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات، وتثبيت سلطة الدولة، وتنفيذ القرارات المتعلقة بحصرية السلاح واحتكار المؤسسات الشرعية قرار الحرب والسلم.
فلبنان لا يستطيع أن يطالب إسرائيل باحترام سيادته فيما تبقى قراراته الداخلية موضع انقسام، كما لا يجوز أن يسمح بتحويل ملف حصرية السلاح إلى ذريعة إسرائيلية دائمة للاحتلال والاعتداءات. فالمساران متلازمان: استعادة الدولة سلطتها من جهة، وإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة من جهة أخرى.
ولعل المفارقة أن آيزنكوت، إذا نجح في تشكيل حكومته، قد يكون أكثر قدرة من نتنياهو على مخاطبة المجتمع الدولي بلغة التسويات، من دون أن يتخلى عن جوهر المطالب الأمنية الإسرائيلية. وهذا ما يستدعي من لبنان أن يكون مستعداً للتعامل مع مرحلة قد تتغير فيها لغة التفاوض، فيما تبقى الوقائع الميدانية على حالها.
ليس السؤال ما إذا كان آيزنكوت أفضل للبنان من نتنياهو، بل ما إذا كان لبنان قادراً على التعامل مع إسرائيل، أياً يكن رئيس حكومتها، من موقع الدولة صاحبة السيادة والقرار.
فنتنياهو قد يرحل، وقد تتغير الوجوه في تل أبيب، لكن العقيدة الأمنية الإسرائيلية لا تتغير بمجرد تبدّل رئيس الحكومة. وإذا كان نتنياهو قد جعل المواجهة أداة في حساباته السياسية، فقد يكون آيزنكوت أكثر ميلاً إلى تحويلها إلى استراتيجية عسكرية طويلة النفس. وفي الحالتين، لا يجوز للبنان أن يراهن على تغيير في إسرائيل فيما لا يزال عاجزاً عن استكمال التغيير المطلوب في دولته.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو يفحص إمكانية التناوب على رئاسة الحكومة مع آيزنكوت
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "معاريف": آيزنكوت قال في جلسة مغلقة إنه لن يجلس في حكومة برئاسة نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
آيزنكوت: إذا كان الليكود وحلفاؤه راغبين بحكومة وحدة فعليهم فك التحالف مع المتطرفين والانضمام لحكومة برئاستي
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يخبئ "الخط الأصفر" في الجنوب؟ معركة جديدة قد تكشف ما لم تعلنه إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

على استعادة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

حزب الله

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:26 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:23 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-11
Lebanon24
07:11 | 2026-11-11
Lebanon24
06:30 | 2026-11-11
Lebanon24
06:27 | 2026-11-11
Lebanon24
06:26 | 2026-11-11
Lebanon24
06:23 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24