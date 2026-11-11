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لبنان

سفير العراق في لبنان: الجثمان يعود للنائب السابق العلواني

Lebanon 24
11-11-2026 | 03:13
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أكد سفير العراق في بيروت محمد رضا الحسيني، اليوم، ان "المعطيات الأولية تشير الى ان الجثمان الذي عثر عليه في لبنان يعود الى النائب السابق أحمد العلواني".
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وقال الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معاينة الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي في حضور شقيق زوجة الفقيد الى جانب المعطيات التي وردت تباعا ليلة أمس، أكدت ان الجثمان يعود الى النائب السابق أحمد العلواني".

أضاف: "ان تحلل الجثمان وغياب معظم ملامحه دفع المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج، الى إصدار أمر بإجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتحقق بصورة قاطعة من هوية الجثمان".

وأوضح ان "فحص الحمض النووي ومطابقته يحتاجان الى بعض الوقت فيما تعمل السفارة بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية على تسريع الإجراءات اللازمة لتسلّم الجثمان ونقله الى بغداد".

وأشاد "بالتعاون الكامل الذي أبداه القاضي الحاج وقادة الأجهزة الأمنية والضباط المعنيون، فضلاً عن إدارة مستشفى زحلة وطاقمه الطبي خلال معاينة الجثمان بحضور طاقم السفارة وشقيق زوجة الفقيد".

وأكد ان "السفارة العراقية في بيروت تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية بشأن مقتل العلواني"، مشيرا الى ان "الشكوك لا تزال تحوم حول بعض الأشخاص الذين رافقوا الفقيد من الفندق الى الشقة التي عثر عليه فيها مقتولاً".

وأعرب عن ثقته بأن "القضاء والأجهزة الأمنية اللبنانية لن تدخر جهدًا في كشف حقيقة الحادث وملابساته وتحديد الجناة".
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