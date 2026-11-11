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لبنان

كيف اصبح تشرين الثاني شهر التراث اللبناني في كندا؟

رانيا عبيد - Rania Obeid

|
Lebanon 24
11-11-2026 | 04:30
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كيف اصبح تشرين الثاني شهر التراث اللبناني في كندا؟
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ليس تشرين الثاني في أقاصي الأرض سوى إشارة لبداية الصقيع واقتراب نهاية العام، يمرّ خلسة على اللبنانيين في مهاجرهم. إلا أنّه في كندا يرفض أن يكون مجرد رقم في التقويم؛ إذ يُطلّ متوّجاً بقرارٍ قانوني رسمي حوّله إلى "شهر التراث اللبناني". هناك، يلتقي البرد الكنديّ بصلابة الأرز، يُصبح الشهر احتفاءً حيّاً بهويةٍ حُفرت في ذاكرة التاريخ ولم تُمحَ في الشتات.
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صار هذا الاسم قانوناً في البلاد كلها عام 2023، بعدما سبقتها إليه أونتاريو في 2017 ونوفا سكوشا في 2018. وفي هذا الشهر يرتفع العلم اللبناني أمام البرلمان في أوتاوا، وتفتح قاعات في مونتريال أبوابها للزجل والموسيقى ورائحة المونة.

لماذا تشرين الثاني؟ 

واختيار تشرين الثاني لم يكن مصادفة، فهو يتزامن مع الثاني والعشرين منه عيد استقلال لبنان، والقانون يذكر ذلك في مقدمته. وفي العشرين من حزيران 2023 نال قانون "شهر التراث اللبناني" الموافقة الملكية بعد إقراره في البرلمان الفدرالي، ونصّت مادته الثانية ببساطة على أن يُعرف شهر تشرين الثاني من كل عام، في أنحاء كندا، بهذا الاسم. وكانت النائبة لينا متلج دياب من أبرز الداعمين للمشروع، ومعها نواب من أصل لبناني، منهم فيصل الخوري وزياد أبو لطيف.

بصمات اغترابية صاغت القرار
القانون لا يكتفي بتحديد الشهر، بل يشرح سببه. فمقدمته تتحدث عن إسهامات اللبنانيين الكنديين عبر الأجيال: اجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية وعسكرية وخيرية وسياسية. وهذه الإسهامات ليست عبارة إنشائية. فالحضور اللبناني في كندا يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، وتقول الروايات إن أولى موجات المهاجرين وصلت عام 1882، واستقرّ كثير منهم في مونتريال. ومنذ ذلك الحين، وجد أبناء هذه الجالية طريقهم إلى الطب والبحث الأكاديمي والتعليم والهندسة وريادة الأعمال والرياضة والعمل الخيري والخدمة العسكرية. ومن الأسماء التي يذكرها الكنديون بفخر الملازم هيلين مسالم، التي كُرّمت لدورها التمريضي في الحرب العالمية الثانية.

أما الأرقام فتقول إن بيانات إحصاء 2021 سجّلت 210,605 أشخاص صرّحوا بأصول لبنانية. لكن وزارة الشؤون العالمية الكندية تضع حجم الجالية بين 200 و400 ألف، لأن الاستمارات لا تحصي دائماً الأجيال المتعاقبة ولا المقيمين المؤقتين. ويتركز أكثرهم في أونتاريو وكيبيك. وتشير الوزارة نفسها إلى أن بين 40 و75 ألف كندي يعيشون داخل لبنان، وهذا رقم يختصر العلاقة بين البلدين: جسر يعبره الناس في الاتجاهين.

من أوتاوا إلى مونتريال... كيف تكرّس التراث اللبناني؟
وفي الميدان، تتولى القنصليات اللبنانية، ومنها قنصلية مونتريال، وجمعيات اغترابية مثل "تراث وذاكرة لبنان" تنظيم برنامج الشهر. فإلى جانب رفع العلم في أوتاوا وأمام بلديات عدة، تقام معارض الحِرف التقليدية وأسواق المونة وموائد المطبخ اللبناني، وتُعرض الأفلام في مهرجان أيام السينما اللبنانية، الذي كرّمت بلدية مونتريال في إحدى دوراته الفنان جورج خباز. وتُطلق الفعاليات كل سنة تحت شعار جامع، وكان آخرها "لبنان مهد الأبجدية"، في قاعة Gare Windsor التاريخية بمونتريال. ويحضر غالباً وزراء فدراليون، كوزير الهوية والثقافة الكندية مارك ميلر، إلى جانب دبلوماسيين لبنانيين ورجال دين من مختلف الطوائف.
لكن أهم ما في الشهر ربما لا يُرى على المنابر. هو ما يقوله للجيل الجديد، الذي وُلد هنا ولم يرَ الأرز إلا في الصور: إن ما ورثتَه ليس عبئاً يُخفى، بل شيء يستحق أن يُحتفى به أمام الجميع.

 يحضر لبنان تلقائياً حيثما وُجدت جاليته: في الجمعات العائلية، وفي النقاشات التي لا تنتهي حول السياسة والبلد، وفي الجمعيات التي تُبقي الجسور ممدودة عبر المحيط. وفي ظل الظروف الصعبة، يتحول تشرين الثاني من مجرد موعد في التقويم الكندي إلى محطة تضامن حقيقية؛ يرفع فيها المغتربون علم بلادهم، ليؤكدوا أن الهوية الوطنية ليست جغرافيا فقط، إنما الانتماء الحيّ الذي لا تُغيره المسافات.
 
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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