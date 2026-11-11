في عمشيت وطرابلس والبحصاص.. " الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة بالإضافة الى السيجار المزوّر، نتيجة عمليات دهم نفّذها في عمشيت، وشمالاً في بقضاء وشارع عزمي في .وإذ ذكّرت "الريجي" بأن هذه المداهمات تندرج ضمن "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة"، أشارت إلى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها المختص". وأكدت انها ستبقى " على مصالح المستهلكين وسدًا منيعًا لمكافحة آفة التزوير والتهريب".وجدّدت دعوتها المواطنين إلى التعاون معها في " التصدي لهذه الظاهرة التي تلحق الضرر بالمستهلكين والخزينة العامة، من خلال الإبلاغ عن أي منتجات يُشتبه في أنها مهرّبة أو مزوّرة، أو عن مواقع يُعتقد أنها تُستخدم لتخزينها، عبر 1722، تكريساً لمبدأ كل مواطن خفير".