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لبنان

بعد إنجاز تركيب محول محطة ارقش.. مصلحة الليطاني: عودة التغذية بالتيار الكهربائي

Lebanon 24
11-11-2026 | 03:48
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بعد إنجاز تركيب محول محطة ارقش.. مصلحة الليطاني: عودة التغذية بالتيار الكهربائي
بعد إنجاز تركيب محول محطة ارقش.. مصلحة الليطاني: عودة التغذية بالتيار الكهربائي photos 0
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه "بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان تم إنجاز أعمال نقل وتجهيز وربط محوّل بقدرة ٢٠ ميغافولت أمبير (MVA) ٦٦ ك.ف./١٥ ك.ف.  في محطة بولس ارقش، ووضعه في الخدمة بدلاً من المحوّل الذي تعطّل خلال الأسابيع الماضية".
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واشارت الى أن "التغذية الكهربائية، تعود اعتباراً من اليوم، إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت معتمدة قبل العطل، وتُستأنف تغذية البلدات المستفيدة من مخارج محطة الأولي في مناطق جزين وإقليم التفاح وإقليم الخروب والريحان والشوف الأعلى، وفق برامج التغذية السابقة وبالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان".

وأوضحت أن "تغذية هذه البلدات، كما قرى البقاع الغربي وراشيا المستفيدة، تعتمد حصرًا على إنتاج المعامل الكهرومائية التابعة للمصلحة، من دون مساهمة من المعامل الحرارية"، مشيرة إلى أنه "بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان ستزاد ساعات التغذية تبعاً لأي ارتفاع في الإنتاج الكهرومائي نتيجه زيادة المتساقطات والواردات المائية".
 
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