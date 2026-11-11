بعد إنجاز تركيب محول محطة ارقش.. مصلحة الليطاني: عودة التغذية بالتيار الكهربائي

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر في بيان، انه "بالتعاون مع تم إنجاز أعمال نقل وتجهيز وربط محوّل بقدرة ٢٠ ميغافولت أمبير (MVA) ٦٦ ك.ف./١٥ ك.ف. في محطة بولس ارقش، ووضعه في الخدمة بدلاً من المحوّل الذي تعطّل خلال الأسابيع الماضية".واشارت الى أن "التغذية الكهربائية، تعود اعتباراً ، إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت معتمدة قبل العطل، وتُستأنف تغذية البلدات المستفيدة من مخارج محطة الأولي في مناطق جزين وإقليم التفاح وإقليم الخروب والريحان والشوف الأعلى، وفق برامج التغذية السابقة وبالتنسيق مع مؤسسة ".وأوضحت أن "تغذية هذه البلدات، كما قرى وراشيا المستفيدة، تعتمد حصرًا على إنتاج المعامل الكهرومائية التابعة للمصلحة، من دون مساهمة من المعامل الحرارية"، مشيرة إلى أنه "بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء ستزاد ساعات التغذية تبعاً لأي ارتفاع في الإنتاج الكهرومائي نتيجه زيادة المتساقطات والواردات المائية".