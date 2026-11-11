اتصالات خارج لبنان.. "حزب الله" نحو "انفتاح جديد"؟

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في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتحديداً على مستوى الملف الأميركي والتطورات المرتبطة بالانتخابات ، يبدو أن «حزب الله» بدأ يستعيد شيئاً من بريقه السياسي الذي تراجع خلال السنوات الماضية. ولا يرتبط هذا التحول بتبدل موازين القوى الداخلية في بقدر ما يرتبط بحركة اتصالات إقليمية ودولية تجري بعيداً عن الأضواء، وتشير إلى أن عدداً من العواصم بات يعيد النظر في طبيعة تعاطيه مع "الحزب" ودوره في المرحلة المقبلة.وبحسب مصادر مطلعة، فإن العلاقات السياسية ل "الحزب" تشهد تقدماً ملحوظاً مع مجموعة من الدول التي لم تكن قنوات التواصل معها مفتوحة بهذا المستوى سابقاً. وتبرز مصر في مقدمة هذه الدول، إذ تكشف المصادر عن لقاءات متعددة حصلت خلال المرحلة الماضية بين ممثلين عن "الحزب" وجهات ، بعيداً عن الإعلام، في إطار حوار يتناول التطورات والإقليمية، ومستقبل التوازنات السياسية والأمنية في المنطقة.لكن التطور الأكثر لفتاً للانتباه، وفق المصادر نفسها، يرتبط بالعلاقة مع تركيا، التي تشهد تسارعاً غير مسبوق في وتيرة التواصل. وتذهب بعض الأوساط المطلعة إلى وصف هذه العلاقة بأنها تقترب، في بعض جوانبها، من الطابع التحالفي، بالرغم من التباينات التاريخية بين الطرفين في عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف السوري.وفي هذا السياق، تتحدث معلومات عن لقاء محتمل بين مسؤولين في «حزب الله» ونجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة مرتقبة للأخير إلى الجمعة. وإذا حصل هذا اللقاء، فإنه سيعكس مستوى جديداً من التواصل السياسي، وقد يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تتجاوز حدود العلاقة التقليدية بين الجانبين.ولا يقتصر الانفتاح على العواصم الإقليمية، إذ تشير المعطيات إلى تحسن واضح في علاقات "الحزب" مع جهات أوروبية، مقارنة بما كانت عليه عام 2023. وتقول المصادر إن وتيرة الاتصالات ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، وإن بعض الأوروبيين باتوا أكثر استعداداً للاستماع إلى مقاربة "الحزب" للتطورات اللبنانية والإقليمية، بعدما كانت العلاقة محكومة بدرجة مرتفعة من التوتر والحذر.والمثير للاهتمام أن هذا الانفتاح يحصل بالتزامن مع التقارب الذي تشهده علاقات عدد من هذه الدول مع ، ما يدفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن التحولات المرتبطة بمستقبل العلاقة بين طهران وواشنطن بدأت تنعكس تدريجياً على شبكة علاقات حلفاء إيران في المنطقة.حتى على المستوى السوري، تتحدث أوساط سياسية عن بداية نوع من فض الاشتباك غير المعلن بين «حزب الله» والحكومة الجديدة. وبالرغم من أن الحديث عن تطبيع العلاقات لا يزال مبكراً، فإن المؤشرات، وفق هذه الأوساط، توحي بإمكانية الانتقال التدريجي من مرحلة الخصومة إلى مرحلة تنظيم الخلافات، بما يمنع تحولها إلى مواجهة مباشرة.أما خليجياً، فيعتقد متابعون أن انتهاء الحرب في المنطقة، إذا ترافق مع تسوية سياسية واسعة، قد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب العلاقة بين "الحزب" وبعض الدول الخليجية، ولو بصورة تدريجية وغير مباشرة.ولا يمكن فصل هذه التحولات عن شبكة العلاقات الإقليمية المتداخلة، بما فيها العلاقة الوثيقة بين قطر و"الحزب" والتي تعكس قدرة بعض القوى على الاحتفاظ بقنوات تواصل مع عواصم مختلفة.وعليه، فإن «حزب الله» الذي واجه خلال السنوات الماضية محاولات واسعة لعزله سياسياً، قد يجد نفسه أمام فرصة لإعادة بناء شبكة علاقاته الخارجية. لكن السؤال الأساسي يبقى ما إذا كان هذا الانفتاح سيترجم إلى مكاسب سياسية فعلية، أم أنه سيظل محصوراً في إطار الاتصالات الاستكشافية بانتظار اتضاح صورة التسويات الكبرى في المنطقة.