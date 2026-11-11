تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتصالات خارج لبنان.. "حزب الله" نحو "انفتاح جديد"؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
11-11-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اتصالات خارج لبنان.. حزب الله نحو انفتاح جديد؟
اتصالات خارج لبنان.. حزب الله نحو انفتاح جديد؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتحديداً على مستوى الملف الإيراني الأميركي والتطورات المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية، يبدو أن «حزب الله» بدأ يستعيد شيئاً من بريقه السياسي الذي تراجع خلال السنوات الماضية. ولا يرتبط هذا التحول بتبدل موازين القوى الداخلية في لبنان بقدر ما يرتبط بحركة اتصالات إقليمية ودولية تجري بعيداً عن الأضواء، وتشير إلى أن عدداً من العواصم بات يعيد النظر في طبيعة تعاطيه مع "الحزب" ودوره في المرحلة المقبلة.
Advertisement

وبحسب مصادر مطلعة، فإن العلاقات السياسية ل "الحزب" تشهد تقدماً ملحوظاً مع مجموعة من الدول التي لم تكن قنوات التواصل معها مفتوحة بهذا المستوى سابقاً. وتبرز مصر في مقدمة هذه الدول، إذ تكشف المصادر عن لقاءات متعددة حصلت خلال المرحلة الماضية بين ممثلين عن "الحزب" وجهات مصرية، بعيداً عن الإعلام، في إطار حوار يتناول التطورات اللبنانية والإقليمية، ومستقبل التوازنات السياسية والأمنية في المنطقة.

لكن التطور الأكثر لفتاً للانتباه، وفق المصادر نفسها، يرتبط بالعلاقة مع تركيا، التي تشهد تسارعاً غير مسبوق في وتيرة التواصل. وتذهب بعض الأوساط المطلعة إلى وصف هذه العلاقة بأنها تقترب، في بعض جوانبها، من الطابع التحالفي، بالرغم من التباينات التاريخية بين الطرفين في عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف السوري.

وفي هذا السياق، تتحدث معلومات عن لقاء محتمل بين مسؤولين في «حزب الله» ونجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة مرتقبة للأخير إلى بيروت الجمعة. وإذا حصل هذا اللقاء، فإنه سيعكس مستوى جديداً من التواصل السياسي، وقد يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تتجاوز حدود العلاقة التقليدية بين الجانبين.

ولا يقتصر الانفتاح على العواصم الإقليمية، إذ تشير المعطيات إلى تحسن واضح في علاقات "الحزب" مع جهات أوروبية، مقارنة بما كانت عليه عام 2023. وتقول المصادر إن وتيرة الاتصالات ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، وإن بعض الأوروبيين باتوا أكثر استعداداً للاستماع إلى مقاربة "الحزب" للتطورات اللبنانية والإقليمية، بعدما كانت العلاقة محكومة بدرجة مرتفعة من التوتر والحذر.

والمثير للاهتمام أن هذا الانفتاح يحصل بالتزامن مع التقارب الذي تشهده علاقات عدد من هذه الدول مع إيران، ما يدفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن التحولات المرتبطة بمستقبل العلاقة بين طهران وواشنطن بدأت تنعكس تدريجياً على شبكة علاقات حلفاء إيران في المنطقة.

حتى على المستوى السوري، تتحدث أوساط سياسية عن بداية نوع من فض الاشتباك غير المعلن بين «حزب الله» والحكومة السورية الجديدة. وبالرغم من أن الحديث عن تطبيع العلاقات لا يزال مبكراً، فإن المؤشرات، وفق هذه الأوساط، توحي بإمكانية الانتقال التدريجي من مرحلة الخصومة إلى مرحلة تنظيم الخلافات، بما يمنع تحولها إلى مواجهة مباشرة.

أما خليجياً، فيعتقد متابعون أن انتهاء الحرب في المنطقة، إذا ترافق مع تسوية سياسية واسعة، قد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب العلاقة بين "الحزب" وبعض الدول الخليجية، ولو بصورة تدريجية وغير مباشرة.

ولا يمكن فصل هذه التحولات عن شبكة العلاقات الإقليمية المتداخلة، بما فيها العلاقة الوثيقة بين قطر و"الحزب" والتي تعكس قدرة بعض القوى على الاحتفاظ بقنوات تواصل مع عواصم مختلفة.

وعليه، فإن «حزب الله» الذي واجه خلال السنوات الماضية محاولات واسعة لعزله سياسياً، قد يجد نفسه أمام فرصة لإعادة بناء شبكة علاقاته الخارجية. لكن السؤال الأساسي يبقى ما إذا كان هذا الانفتاح سيترجم إلى مكاسب سياسية فعلية، أم أنه سيظل محصوراً في إطار الاتصالات الاستكشافية بانتظار اتضاح صورة التسويات الكبرى في المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
اتصالات "خارجية" لتطويق اعتكاف الصدي ومنع "التعديل"
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عون منفتح وعقدة الحوار "عند حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": ويتكوف وكوشنر لم يبديا أي انفتاح على مقترح زيلينسكي
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتلة الوطنية": حزب الله لا يزال خارج المحاسبة
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الأوروبي

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-11
Lebanon24
07:13 | 2026-11-11
Lebanon24
07:11 | 2026-11-11
Lebanon24
06:30 | 2026-11-11
Lebanon24
06:27 | 2026-11-11
Lebanon24
06:26 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24