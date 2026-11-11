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لبنان

جشي: لا نقبل أن يشاركنا أحد في سيادة لبنان

Lebanon 24
11-11-2026 | 05:28
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أطلق "حزب الله" في بلدة وادي جيلو مشروع "أثرٌ يثمر"، وهو عبارة عن زراعة شجر مثمر باسم شهداء البلدة، برعاية ومشاركة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، عوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.
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وخلال إطلاق المشروع، ألقى النائب جشي كلمة أكد فيها أنه "لولا هؤلاء الشهداء، ما كنا لنستطيع العودة إلى أرضنا مرفوعي الرأس، بل كنا سنكون أذلاء تحت حكم العدو الصهيوني، من دون أن نتمكن من فعل أي شيء، وكان سيقتل من يشاء، ويخطف من يشاء، ويعتدي على من يشاء، ويستحلّ الأعراض كما يشاء، فلا أحد يمنعه، لذلك، هذا ثمن لا بد أن ندفعه، وهذه الأمة تحيا بالشهداء".



وقال : "نحن اليوم أمام مواجهة مع العدو الصهيوني، الذي وصفه الإمام الصدر بأنه الشر المطلق، ووصفه الإمام الخميني بالغدة السرطانية، فلا إمكانية للتعايش والتفاهم والتصالح معه، فهو شيطان كامل، وشر كامل، وشر مطلق، لذلك، أمامنا خياران في مواجهة هذا العدو، ولا بد من اتخاذ أحدهما: إما المواجهة وإما الخضوع، ومهما بلغ ثمن المواجهة، فهو أقل بكثير من ثمن الاستسلام، وهذه حقيقة يجب أن تكون واضحة لدينا".



وأضاف:  "نحن لا نقبل أن يشاركنا أحد في سيادة لبنان، فأبناء هذا البلد هم الذين يصنعون السيادة، وهم المعنيون بها، لكننا نسأل فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون: ما مبرر اتصالات وزير الخارجية والسفير الأميركي، وتدخلهما في كل صغيرة وكبيرة؟ وما مبرر أن تصدر وزارة الخارجية الأميركية مجموعة بيانات تتناول موضوع المتفجرات، وتتحدث عن نقل السلاح والمتفجرات من مكان إلى آخر؟، هذا شأن لبناني بامتياز، فما علاقة وزارة الخارجية الأميركية به؟ وما علاقة وزير الخارجية شخصياً حتى يتصل برئيس الجمهورية؟ هذا كلام معلن، ولسنا نتحدث عن أمر مخفي".



وتابع النائب جشي: "كيف يقبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكيف يقبل السياديون في هذا البلد، أن يتدخل الأميركي في كل صغيرة وكبيرة؟ أليست السيادة واحدة ولا تتجزأ؟ نحن نريد أن نمارس سيادتنا باستقلال تام عن جميع الدول، ثم يأتي الأميركي ويتدخل، ويعطي رأيه في القوانين، فيقول إن هذا القانون يجب أن يُلغى، وإن ذاك القانون يجب أن يبقى، وإن قانوناً آخر يجب أن يُشرّع بهذه الطريقة". 



ورأى  أن "المشكلة ليست مع الأميركي وحده، بل مع من يدّعون السيادة ثم يقبلون بالتدخل الخارجي الأميركي"، مشيراً إلى أن "هناك أمراً أكثر إثارة للاستغراب وهو أنه قبل يومين أصدرت خمس سفارات لدول صديقة للبنان بياناً تناولت فيه موضوع السلاح الداخلي وتفاصيل داخلية تتعلق بلبنان، فما شأنهم بذلك؟ والمؤسف أن أحداً من هؤلاء الذين يدّعون السيادة لم يستنكر، ولم يصدر عنه أي موقف".



 وقال:" في إحدى المرات، نشر السفير الإيراني تغريدة عامة، فقامت وزارة الخارجية باستدعائه، وأُثيرت حول الموضوع ضجة كبيرة، نقول لهم: لقد قبلنا بذلك، لكنكم أنتم من تتحدثون عن تغريدة عامة، فماذا عن التدخل الأميركي وتدخل الدول الأخرى في لبنان جهاراً نهاراً، وفي مختلف التفاصيل، أليس هذا انتهاكاً للسيادة؟!". 



وأضاف: "أما بالنسبة إلى نقل المتفجرات من مكان إلى آخر لمصلحة المقاومة، فنحن لا نخفي ذلك، ولم نخفه يوماً، فمنذ اللحظة الأولى التي ضُبطت فيها هذه الشاحنة، أبلغ الأخ المعني الجهات المختصة بأن هذه المتفجرات تخص المقاومة، نحن لا نخفي شيئاً، وفي المقابل، نرى الإسرائيلي يسرح ويمرح، وينقل سلاحه".



وتابع النائب جشي: "ومن ذلك أنهم يأتون اليوم ليقولوا إن هذا الموضوع يهدد الأمن القومي في لبنان، ويقصدون بذلك موضوع المتفجرات، عجيب! هل أصبح هذا الموضوع تهديداً للأمن القومي؟، حسناً، ماذا عن أزمة أموال المودعين التي طالت تداعياتها الجميع، ودمّرت بيوت اللبنانيين، لماذا لا تُحال هذه القضية إلى التحقيق والمجلس العدلي؟ ومن الذي ضيّع أموالهم؟ وأيّ الأمرين أخطر؟!".



وأردف : "للأسف، نحن اليوم نعيش تحت الوصاية الأميركية بشكل واضح، والسلطة اللبنانية تخضع للأميركي، ومن خلفه الإسرائيلي، بطبيعة الحال، لأن الإسرائيلي جزء من المشروع الأميركي، وقد أعطت السلطة للعدو الإسرائيلي كل شيء من خلال اتفاق الإطار، فكل ما يريده الإسرائيلي تعمل على تقديمه له، لكنني أطرح سؤالاً واحداً على فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة: ماذا أعطاكم العدو الإسرائيلي؟ هل قدّم لكم شيئاً يحفّزكم على المضي في هذا المسار؟ هل انسحب من شبر واحد من الأرض؟ لم يعطكم شيئاً، فعلى ماذا تراهنون إذاً؟!".
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