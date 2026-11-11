هذه أبرز ردود الفعل على توقيف 5 عناصر من "حزب الله" بين جرد البترون وبشري

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وأكّد " " أن "أمن البترون وبشرّي وسائر المناطق مسؤولية الدولة وحدها، وأن أي نشاط أمني خارج مؤسساتها مرفوض، وأي مخالفة تثبت تستوجب المحاسبة من دون غطاء أو تدخل سياسي. كما شدَّد على رفض استغلال القضية للتحريض الطائفي أو المناطقي". تعليقاً على عملية إلقاء القبض على 5 عناصر من " " في منطقة متداخلة بين جرد البترون وبشرّي من قبل قوى الأمن، أعلن على حسابه الرسمي على "إكس" أنه "يتابع القضية، ويطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة باستكمال التحقيق وكشف ملابساته للرأي العام بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات".وأكّد " " أن "أمن البترون وبشرّي وسائر المناطق مسؤولية الدولة وحدها، وأن أي نشاط أمني خارج مؤسساتها مرفوض، وأي مخالفة تثبت تستوجب المحاسبة من دون غطاء أو تدخل سياسي. كما شدَّد على رفض استغلال القضية للتحريض الطائفي أو المناطقي".

من جانبه، قال عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك في بيان: " إن توقيف عناصر من حزب الله التي تأتمر بحزب في المنطقة الجردية الواقعة بين منطقتي البترون وبشري ليل امس يدعونا الى الاستهجان والتساؤل: أهي المنطقة الاقرب من الحدود مع اسرائيل يا ترى؟ وهل يكمنون فوق للعدو الاسرائيلي؟ وبماذا سيبرر الحزب وصحافته هذا الاعتداء المضمَر على بيئة مسالمة طالما حرصت الجيرة مع القرى الشيعية حتى في احلك ايام الحرب؟ واذ لا ننتظر منه جوابًا هو الغارق في عجرفته وانفصاله عن الواقع، نجزم بأنه يَفترض، إما ان اهالي منطقتي البترون وبشري يخططون لاجتياح القرى الشيعية وبالتالي يضع خططًا للدفاع عن نفسه وهذا افتراض خاطئ ، وإما هو يخطط لاجتياح قرى الجوار، والاحتمال الثاني هو الأكيد".



أضاف:"في الحالين الحزب سيفشل. أما ما قد ينجح به، فهو بث روح الكراهية في مناطق لم تعرف هذه الآفة يوماً، واستدراجُ اسرائيل الى أعمال عسكرية ستلحق الدمار ببيئات احتضنت ابناء طائفته وبنازحين هربوا اليها بحثاً عن الأمان. في الحقيقة، ان تراخي الحكومة حيال تفلت السلاح وامتناعها عن تطبيق قراراتها والتنظير الرسمي دفاعاً عن التلكؤ وتبريره، تشجع الحزب على المزيد من التوسع العسكري الميليشيوي في الداخل وبعيداً من اسرائيل التي اسقطها من حساباته".



تابع:"من هنا وحرصًا على السلم الاهلي، ندعو الدولة والحكومة والرسميين الخائفين من الفتنة اذا قامت القوى الامنية بدورها، الى حزم أمرهم. و نحذرهم تكرارًا، من أن التراخي هو الوصفة المناسبة لاستدعاء الفتنة. ولا يمكن الاتكال على الصدف لفرض الأمن، لقد اوقفتم بالصدفة شحنة المتفجرات في ضهر البيدر، وبالصدفة اوقفتم هذه المجموعة في جرود البترون وبشري وغابت عنكم مجموعات. احسموا قبل فوات الأوان وقبل سقوط هيكل رؤوس الجميع".

أما رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل فقال عبر حسابه على "اكس":

"على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع "حزب الله" طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر.

إن جر للحروب والتمرد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديدا للأمن القومي و للسلم الأهلي.

إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة "حزب الله" إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس!"