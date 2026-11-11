كرامي أطلقت تطبيقاً للرقمنة الإدارية والتربوية

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ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اجتماعا موسعا تحت عنوان : "من الدعم الفني إلى تعزيز القدرات المؤسسية " ضم ممثلين عن سفارة والوكالة للتعاون الدولي GIZ في حضور للتربية الاستاذ فادي يرق ورؤساء الوحدات المعنية إداريا ومعلوماتيا ، وتم في خلال الاجتماع عرض التطبيق الذي يكرس نتيجة تعاون بين الوزارة والاتحاد والوكالة الألمانية ، في اعتماد الرقمنة ابتداء من التسجيل في المدارس الرسمية والخاصة مرورا بإدخال المعلومات الإدارية والمالية والمحاسبية والموازنات .وتحدثت كرامي عن هذا الإنجاز المعلوماتي والإداري والتربوي والتنظيمي الذي "يعتمد معايير موحدة ، ويمكن الإدارة من معرفة كل تفصيل بدقة ، كما يتيح اتخاذ القرارات المبنية على الإثباتات الرقمية والإحصائية بالسرعة اللازمة" .وشكرت الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية على هذا الدعم الفني ، كما هنأت الفريق الإداري والمعلوماتي في الوزارة الذي بذل جهودا كبيرة مستفيدا من الخبرات الدولية والدعم الفني ، وقد أتاح ذلك رفع قدرات الطواقم الوطنية في الوزارة لخوض التحدي نحو التحول الرقمي في ادارة القطاع بجناحيه الرسمي والخاص وحوكمته . وشددت الوزيرة على أهمية "الاستمرارية والتطوير والاستدامة" .وأجمع المتحدثون على أهمية هذا التعاون ونجاحه في" خوض هذا التحدي الكبير المتمثل في الانتقال من الورقي إلى الرقمي عبر هذا التطبيق الذي بات الحجر الأساس في مسار التحول العصري واتاح جمع كل المعطيات بدقة".وتمت الإشارة إلى "ضرورة تعزيز البنية التحتية والموارد البشرية للإفادة القصوى من هذا التطبيق ".