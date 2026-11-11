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لبنان

رجل وامرأة... سرقا 3 تعاونيات في الحازمية والأشرفية ويسوع الملك

Lebanon 24
11-11-2026 | 07:13
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رجل وامرأة... سرقا 3 تعاونيات في الحازمية والأشرفية ويسوع الملك
رجل وامرأة... سرقا 3 تعاونيات في الحازمية والأشرفية ويسوع الملك photos 0
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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:


في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف المتورّطين فيها ولا سيّما جرائم السّرقة، وبناءً على اتّصال هاتفي ورد إلى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من غرفة عمليّات قيادة منطقة جبل لبنان حول قيام شخصَين بالسّرقة من داخل إحدى التعاونيات المعروفة في محلّة الحازميّة، تمكّنت دوريّة من المفرزة من توقيف المشتبه فيهما، وتبيّن أنهما يُدعيان:
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– ج. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)

– ر. ح. (مواليد عام 1997، لبنانيّة)

وتبيّن أنّهما من أصحاب السوابق بالجرم ذاته، وضُبطت بحوزتهما سيارة من نوع «هوندا سيفيك»، لون أزرق، تبيّن أنّ لوحات تسجيلها مزوّرة.

وباستماعهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ عملية السرقة من داخل التعاونية المذكورة، إضافةً إلى السرقة من داخل فرعَيها في الأشرفية ويسوع الملك.

سُلّم الموقوفان والسيّارة إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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قيادة منطقة جبل لبنان

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الأشرفية

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