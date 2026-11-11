السيّد من عكار: نحو تحويل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة للتنمية الاجتماعية

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استهلّت وزيرة حنين السيد زيارتها الثانية إلى محافظة بلقاء موسّع في بلدية حلبا، خُصّص لبحث الواقع الاجتماعي والإنمائي في المحافظة، والتحديات التي تواجه أبناءها، وسبل تعزيز حضور الوزارة وخدماتها وبرامجها في المنطقة.أكدت حنين السيد أن "عكار منطقة غنية بإمكاناتها البشرية والاقتصادية"، مشيرة إلى أن "ازدهار سينعكس إيجاباً على ، ولا سيما عكار، في ضوء الترابط الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي بين الجانبين".وأوضحت أن "الوزارة تعمل على تعميق الاستراتيجية التي أطلقتها قبل نحو عام"، مشيرة إلى أن "عنوانها الأساسي هو الانتقال من وزارة شؤون اجتماعية إلى وزارة تنمية اجتماعية"، لافتة إلى أن "تغيير اسم الوزارة بات في مجلس النواب بعد موافقة ".وأكدت أن "هذا التحول لا يقتصر على تغيير الاسم، بل يعكس توجهاً جديداً في عمل الوزارة يقوم على الاهتمام بالتنمية إلى جانب الرعاية الاجتماعية، عبر برامج ومشاريع تركّز على مساعدة المواطنين للاندماج في سوق العمل وتحسين ظروفهم المعيشية".وتطرقت السيد إلى برنامج "أمان"، واصفة إياه ب"الحيوي، كونه يطال نحو 20 في المئة من الشعب اللبناني، في ظل ارتفاع معدلات الفقر بعد الحربين الأخيرتين إلى نحو 45 في المئة، وتسجيل نمو اقتصادي سلبي بلغ 10 في المئة، ما انعكس على مختلف المناطق ومنها عكار، حيث تتزايد التحديات المرتبطة بالبطالة وتراجع الأوضاع المعيشية".وكشفت أن "موازنة شهدت زيادات، وأن عكار ستكون من المناطق المستفيدة منها، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت إعادة تقييم عبر مراكز الشؤون الاجتماعية بهدف تحديد الفئات الأكثر حاجة وتوجيه المساعدات إليها وفق معيار "الأفقر فالأفقر"، انطلاقاً من محدودية الإمكانات المتاحة".وقالت: "إنها تؤمن بأن للمواطنين حقوقاً على الدولة، وأن من واجبها تأمينها"، مشيرة إلى أنها "طالبت بزيادة موازنة الوزارة، وهو ما تحقق من خلال زيادة بلغت 50 مليون دولار في موازنة العام الماضي، و20 مليون دولار إضافية في موازنة عام 2027".وفي ما يتعلق بالبنية الإدارية والخدماتية للوزارة في عكار، أعلنت السيد "إطلاق دراسة شاملة لمراكز الشؤون الاجتماعية في مختلف المناطق "، موضحة أن "المحافظة تضم 14 مركزاً تخضع حالياً للتقييم، لدراسة حاجاتها وإمكانات توسعتها وتطوير خدماتها".ولفتت إلى أن "التحدي الأساسي يتمثل في إيجاد مبانٍ مناسبة لهذه المراكز وتأمين التمويل اللازم لاستئجارها وتشغيلها، بما يعزّز حضور الوزارة ويسهّل وصول المواطنين إلى خدماتها"، مؤكدة أن "عكار ستكون حاضرة في أولويات الوزارة ضمن مسار التنمية الاجتماعية المنشودة".واستكملت الوزيرة السيد جولتها في محافظة عكار بزيارة بلدة تكريت، حيث أعادت افتتاح مركز الخدمات الإنمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد الانتهاء من أعمال تأهيله وتجديده، بحضور النائب سجيع عطية، ورئيسة بلدية تكريت الدكتورة هلا العبد الله، ورئيسة المركز لورا طالب، إلى جانب عدد من الفاعليات البلدية والاجتماعية وأهالي المنطقة. واطّلعت السيد خلال الزيارة على أقسام المركز والخدمات التي يقدّمها للأهالي، مؤكدةً "أهمية تعزيز دور هذه المراكز وتطوير قدراتها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة في المنطقة".وشدّدت أن" إعادة افتتاح المركز تندرج ضمن رؤية الوزارة لتحديث مراكز الخدمات الإنمائية وتحويلها تدريجياً إلى مراكز للتنمية المجتمعية يقدم خدمات متخصصة للاطفال، الشباب والنساء ، لا تقتصر مهمّتها على تقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية، بل تشمل أيضاً التمكين الاقتصادي والتنمية المحلية، بالشراكة مع البلديات والمجتمع المدني". وأكدت أن" الهدف هو جعل هذه المراكز نقطة وصل أساسية بين الدولة والمواطنين، بما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر حاجة، ويعزّز فرص التنمية في البلدات".