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لبنان

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك قرّر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أوضاع أهالي القرى الحدودية الجنوبية

Lebanon 24
11-11-2026 | 08:28
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مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك قرّر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أوضاع أهالي القرى الحدودية الجنوبية
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك قرّر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أوضاع أهالي القرى الحدودية الجنوبية photos 0
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تواصلت لليوم الثالث أعمال الدورة العادية التاسعة والخمسين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، المنعقدة في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، من 9 إلى 13 تشرين الثاني 2026، تحت عنوان "نحو كنيسة متجدّدة في زمن الأزمات".
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وتميّز هذا اليوم بالتأمّل في المحور الثاني من موضوع الدورة، وعنوانه "كنيسة تشهد للرجاء"، حيث قدّم رئيس ديوان بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة الأب الدكتور رامي واكيم، مداخلة تمهيدية تناول فيها أبعاد الرجاء المسيحي ودور الكنيسة في الشهادة له وسط الأزمات والتحديات التي يواجهها لبنان وشعبه.



وعقب المداخلة، توزّع المشاركون على مجموعات عمل، وفق منهجية "المحادثة في الروح"، حيث جرى تبادل الأفكار والخبرات والتطلعات، في أجواء من الإصغاء المتبادل والتمييز الجماعي، بهدف بلورة توصيات رعوية وعملية تعزّز شهادة الكنيسة للرجاء في المجتمع.



وفي محطة بارزة من أعمال هذا اليوم، خصّص المجلس ساعة من الوقت لمناقشة أوضاع القرى الحدودية الجنوبية، حيث تلا الأمين العام للمجلس الأب جان يونس، أمام   البطاركة والمطارنة وسائر أعضاء المجلس، النداء العاجل الصادر عن رؤساء بلديات القرى المسيحية الحدودية الخمس: علما الشعب، القوزح، دبل، رميش وعين إبل، بعنوان "صرخة من القرى المسيحية الحدودية الخمس في جنوب لبنان – نداء عاجل من أجل الصمود والعودة الآمنة والكريمة".



وقد عرض النداء" المعاناة الإنسانية والمعيشية والأمنية التي يواجهها أهالي هذه القرى، سواء الذين ما زالوا صامدين في أرضهم أو الذين اضطروا إلى النزوح عنها، وما يرافق ذلك من مخاوف على مستقبل الوجود المسيحي في المنطقة"، داعيًا إلى" تحرّك عاجل يضمن حماية السكان، وتأمين مقوّمات صمودهم، وتهيئة الظروف لعودتهم الآمنة والكريمة إلى بلداتهم ومنازلهم".



وبعد مناقشة مستفيضة لمضمون النداء، قرّر أعضاء المجلس تشكيل لجنة خاصة باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، تُعنى بمتابعة أوضاع أهالي القرى الحدودية الجنوبية مع الدولة اللبنانية والكرسي الرسولي والجهات الدولية المعنية. وتشمل مهمتها، في المرحلة الأولى، القرى الخمس المذكورة، إضافة إلى بلدة يارون، على أن يتوسّع عملها لاحقًا ليشمل سائر القرى الجنوبية المتضرّرة من الحرب.



واشر بيان الأمانة العامة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنانالى ان هذا القرار"يأتي تعبيرًا عن تضامن الكنيسة مع أبناء هذه القرى، وحرصها على مواكبة معاناتهم والدفاع عن حقّهم في البقاء في أرضهم والعيش بأمان وكرامة، وترجمةً عملية لرسالتها في الشهادة للرجاء، لا بالكلمة فحسب، بل بالمبادرة والعمل".



وفي القسم الأخير من أعمال اليوم، استمع أعضاء المجلس إلى التقارير السنوية التي قدّمها أمناء سرّ اللجان الأسقفية والهيئات والمؤسسات التابعة للمجلس أو التي يشرف عليها ويتعاون معها، والتي تناولت أبرز الأنشطة والمبادرات والمشاريع المنفّذة، فضلًا عن التحديات والصعوبات التي تواجه عملها، والتطلعات المستقبلية لتعزيز رسالتها في خدمة الكنيسة والمجتمع.



وتتواصل أعمال الدورة يوم الخميس 12 تشرين الثاني، على أن تُختتم يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، بإصدار البيان الختامي المتضمّن أبرز التوصيات والقرارات.
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