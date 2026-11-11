تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام ترأس الوفد اللبناني المشارك في "COP31" والتقى غوتيريش ورؤساء دول وحكومات

Lebanon 24
11-11-2026 | 09:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلام ترأس الوفد اللبناني المشارك في COP31 والتقى غوتيريش ورؤساء دول وحكومات
سلام ترأس الوفد اللبناني المشارك في COP31 والتقى غوتيريش ورؤساء دول وحكومات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الوفد اللبناني المشارك في قمة مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP31)، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، على أن يلقي كلمة لبنان صباح الغد.
Advertisement
والتقى الرئيس سلام، على هامش القمة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدداً من رؤساء الدول والحكومات المشاركين.
كما عقد الرئيس سلام اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض آخر التطورات والأوضاع في المنطقة. وتناول اللقاء أيضاً الدعم الذي تقدّمه دولة الكويت للبنان، ولا سيما في مجال المحروقات، إضافةً إلى التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبحث في مشروع قرض لتمويل تحسين شبكة الكهرباء في لبنان.
كذلك، عقد الرئيس سلام اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العراقية نزار آميدي، تناول العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين لبنان والعراق، وآخر المستجدات الإقليمية.
كما تطرّق اللقاء إلى جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، حيث جدّد الرئيس سلام استنكاره الشديد لهذه الجريمة، مؤكداً أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تتابع التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها وملاحقتهم، وأنه لا تهاون في حماية أمن جميع المقيمين والزوار على الأراضي اللبنانية.
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام إلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك وبحث معه الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد "اليونيفيل" وسبل دعم نحو 329 ألف نازح
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 19:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام التقى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة "CMA CGM"
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 19:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 19:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 19:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الأمم المتحدة

مجلس الوزراء

الأمين العام

اللبنانية

العراقية

الجمهوري

العراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:44 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:44 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-11-11
Lebanon24
11:44 | 2026-11-11
Lebanon24
11:44 | 2026-11-11
Lebanon24
11:01 | 2026-11-11
Lebanon24
11:00 | 2026-11-11
Lebanon24
10:55 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24