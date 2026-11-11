سلام ترأس الوفد اللبناني المشارك في "COP31" والتقى غوتيريش ورؤساء دول وحكومات

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ترأس الدكتور نواف سلام الوفد اللبناني المشارك في قمة مؤتمر لتغيّر المناخ (COP31)، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، على أن يلقي كلمة صباح الغد.والتقى الرئيس سلام، على هامش القمة، للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدداً من رؤساء الدول والحكومات المشاركين.كما عقد الرئيس سلام اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض آخر التطورات والأوضاع في المنطقة. وتناول اللقاء أيضاً الدعم الذي تقدّمه دولة الكويت للبنان، ولا سيما في مجال المحروقات، إضافةً إلى التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبحث في مشروع قرض لتمويل تحسين شبكة الكهرباء في لبنان.كذلك، عقد الرئيس سلام اجتماعاً مع رئيس الجمهورية نزار آميدي، تناول العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين لبنان والعراق، وآخر المستجدات الإقليمية.كما تطرّق اللقاء إلى جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني في ، حيث جدّد الرئيس سلام استنكاره الشديد لهذه الجريمة، مؤكداً أن الأجهزة القضائية والأمنية تتابع التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها وملاحقتهم، وأنه لا تهاون في حماية أمن جميع المقيمين والزوار على الأراضي اللبنانية.