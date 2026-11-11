يحفوفي: السفارة اللبنانية تتابع عن كثب ملف الموقوفين في الكونغو

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زار رئيس المجلس القاري الإفريقي في الثقافية في العالم القنصل حسن يحفوفي، السفير اللبناني في كينشاسا هيثم . وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون تخص الجالية والعلاقات الثنائية بين والكونغو الديموقراطية.وعلى الأثر، نقل يحفوفي عن السفير ابراهيم في بيان، أن "السفارة تتابع عن كثب ملف الموقوفين اللبنانيين في الكونغو الديموقراطية، بتوجيهات ومواكبة من اللبنانية وبالتنسيق مع السلطات الكونغولية المختصة، بهدف الوقوف عند الأوضاع القانونية للموقوفين والعمل على معالجة هذا الملف وفق الأصول".كما نقل عنه "أن المعطيات الأولية تشير إلى أن التوقيفات تأتي في إطار إجراءات تنظيمية وإدارية تتعلق بالإقامة والعمل ومدى القوانين المرعية الإجراء في الكونغو الديموقراطية"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على تسهيل الإفراج عن الأشخاص الذين تثبت سلامة أوضاعهم القانونية في أقرب وقت ممكن، فيما ستتم متابعة أوضاع الأشخاص الذين يحتاجون إلى تسوية وضعهم القانوني، وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى السلطات الكونغولية المختصة".وأشار يحفوفي إلى أن "العمل جارٍ على تسهيل الإفراج عن الأشخاص الذين تثبت سلامة أوضاعهم القانونية في أقرب وقت ممكن، فيما ستتم متابعة أوضاع الأشخاص الذين يحتاجون إلى تسوية وضعهم القانوني، وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى السلطات الكونغولية المختصة".