يحفوفي: السفارة اللبنانية تتابع عن كثب ملف الموقوفين في الكونغو

زار رئيس المجلس القاري الإفريقي في الجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم القنصل حسن يحفوفي، السفير اللبناني في كينشاسا هيثم ابراهيم
. وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون تخص الجالية والعلاقات الثنائية بين لبنان
والكونغو الديموقراطية.
وعلى الأثر، نقل يحفوفي عن السفير ابراهيم في بيان، أن "السفارة اللبنانية
تتابع عن كثب ملف الموقوفين اللبنانيين في الكونغو الديموقراطية، بتوجيهات ومواكبة من وزارة الخارجية والمغتربين
اللبنانية وبالتنسيق مع السلطات الكونغولية المختصة، بهدف الوقوف عند الأوضاع القانونية للموقوفين والعمل على معالجة هذا الملف وفق الأصول".
كما نقل عنه "أن المعطيات الأولية تشير إلى أن التوقيفات تأتي في إطار إجراءات تنظيمية وإدارية تتعلق بالإقامة والعمل ومدى التزام
القوانين المرعية الإجراء في جمهورية
الكونغو الديموقراطية"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على تسهيل الإفراج عن الأشخاص الذين تثبت سلامة أوضاعهم القانونية في أقرب وقت ممكن، فيما ستتم متابعة أوضاع الأشخاص الذين يحتاجون إلى تسوية وضعهم القانوني، وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى السلطات الكونغولية المختصة".
وأشار يحفوفي إلى أن "العمل جارٍ على تسهيل الإفراج عن الأشخاص الذين تثبت سلامة أوضاعهم القانونية في أقرب وقت ممكن، فيما ستتم متابعة أوضاع الأشخاص الذين يحتاجون إلى تسوية وضعهم القانوني، وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى السلطات الكونغولية المختصة".