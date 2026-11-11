وزير الصحة: الواقع يفرض علينا إيجاد حلول عملية ضمن الإمكانات المتاحة

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نظم "الملتقى الوطني الدائم للعمل من أجل الإنسان في "، تحت شعار "معا من أجل الإنسان في لبنان"، لقاء حواريا مع العامة الدكتور ركان ناصر الدين بعنوان "الواقع الصحي في لبنان: بين الحاجات وآفاق الاستجابة"، الأميركية للثقافة والتعليم - AUCE".افتتح اللقاء رئيس الملتقى ورئيس جامعة AUCE البروفيسور بسام مؤكدا "أهمية أن تبقى الجامعة مساحة للحوار وخدمة المجتمع، وأن تُوظف المعرفة الأكاديمية في مقاربة التي تمس حياة الإنسان وكرامته".زينثم ألقى الملتقى السابق لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين كلمة الملتقى، وشدد فيها على أن "الصحة حق وليست امتيازا، وأن هذا الحق لا يقتصر على العلاج والاستشفاء، بل يشمل الوقاية والصحة النفسية وسلامة البيئة"، داعيا إلى "تعزيز دور الدولة والجهات الضامنة والمجتمع المدني في حماية صحة الإنسان".غانمأدارت اللقاء أمينة السر العام في الملتقى الدكتورة رانيه غانم التي أكدت في مستهل الحوار أن "الهدف من اللقاء ليس الاكتفاء بتوصيف الأزمات، بل الانتقال إلى مناقشة الحاجات الحقيقية والبحث عن مسارات استجابة عملية تحفظ حق المواطن في العلاج والرعاية".ناصر الدينأما وزير الصحة فأبرز التحديات والإنجازات في القطاع الصحي، متناولا دعم ، وتطوير التغطية الصحية، والحوكمة الإلكترونية في ملف الدواء، وتعزيز الرقابة والمحاسبة، والصحة النفسية، والبحث عن مصادر تمويل أكثر استدامة.وأكد أن "موقع المسؤولية يكشف حجم التحديات وتعقيدات الواقع الصحي، ويضع الوزارة أمام مسؤولية إيجاد حلول عملية ضمن الإمكانات المتاحة".التوصياتوخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات التي ركزت على "توسيع التغطية الصحية، دعم المستشفيات الحكومية، تطوير الخدمات الوقائية والنفسية، تعزيز الشفافية والرقابة، وتنويع مصادر تمويل القطاع الصحي".