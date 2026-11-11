وزير الصحة: الواقع يفرض علينا إيجاد حلول عملية ضمن الإمكانات المتاحة

نظم "الملتقى الوطني الدائم للعمل من أجل الإنسان في لبنان
"، تحت شعار "معا من أجل الإنسان في لبنان"، لقاء حواريا مع وزير الصحة
العامة الدكتور ركان ناصر الدين بعنوان "الواقع الصحي في لبنان: بين الحاجات وآفاق الاستجابة"، في الجامعة
الأميركية للثقافة والتعليم - AUCE".
افتتح اللقاء رئيس الملتقى ورئيس جامعة AUCE البروفيسور بسام الهاشم
مؤكدا "أهمية أن تبقى الجامعة مساحة للحوار وخدمة المجتمع، وأن تُوظف المعرفة الأكاديمية في مقاربة القضايا
التي تمس حياة الإنسان وكرامته".
زين
ثم ألقى نائب رئيس
الملتقى الأمين العام
السابق لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين كلمة الملتقى، وشدد فيها على أن "الصحة حق وليست امتيازا، وأن هذا الحق لا يقتصر على العلاج والاستشفاء، بل يشمل الوقاية والصحة النفسية وسلامة البيئة"، داعيا إلى "تعزيز دور الدولة والجهات الضامنة والمجتمع المدني في حماية صحة الإنسان".
غانم
أدارت اللقاء أمينة السر العام في الملتقى الدكتورة رانيه غانم التي أكدت في مستهل الحوار أن "الهدف من اللقاء ليس الاكتفاء بتوصيف الأزمات، بل الانتقال إلى مناقشة الحاجات الحقيقية والبحث عن مسارات استجابة عملية تحفظ حق المواطن في العلاج والرعاية".
ناصر الدين
أما وزير الصحة فأبرز التحديات والإنجازات في القطاع الصحي، متناولا دعم المستشفيات الحكومية
، وتطوير التغطية الصحية، والحوكمة الإلكترونية في ملف الدواء، وتعزيز الرقابة والمحاسبة، والصحة النفسية، والبحث عن مصادر تمويل أكثر استدامة.
وأكد أن "موقع المسؤولية يكشف حجم التحديات وتعقيدات الواقع الصحي، ويضع الوزارة أمام مسؤولية إيجاد حلول عملية ضمن الإمكانات المتاحة".
التوصيات
وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات التي ركزت على "توسيع التغطية الصحية، دعم المستشفيات الحكومية، تطوير الخدمات الوقائية والنفسية، تعزيز الشفافية والرقابة، وتنويع مصادر تمويل القطاع الصحي".