من 38 إلى 250 مليون دولار.. ناصر الدين يكشف خطة وزارة الصحة

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أكد العامة ركان ناصر الدين أن الوزارة تعمل الثقة بالقطاع الصحي وتوسيع التغطية الاستشفائية، مشيراً إلى ارتفاع الإنفاق على الاستشفاء من 38 مليون دولار عام 2024 إلى أكثر من 150 مليون دولار عام 2025، مع توقعات بتجاوزه 250 مليون دولار خلال العام 2026.وأوضح ناصر الدين، خلال لقاء حواري الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE) في الطيونة، أن الوزارة استفادت من أموال كانت مجمّدة لدى والبنك الإسلامي لتفعيل شبكة المستشفيات الحكومية، التي باتت تستقبل نحو 60% من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة .وأشار إلى أن تسريع دفع مستحقات المستشفيات ساهم في استعادة الثقة بينها وبين الوزارة، كاشفاً عن إحالة فواتير أشهر وآب وأيلول إلى خلال الشهر الجاري لتسديدها.وفي ملف علاج ، أوضح أن 40 مستشفى شاركت في مبادرة تغطية علاجاتهم بنسبة 100%، إلا أن الاستهلاك السريع للسقوف المالية دفع الوزارة إلى العمل على آلية جديدة بالتنسيق مع البلديات واتحاداتها، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للنازحين واللبنانيين غير المضمونين وجرحى انفجار المرفأ.وكشف ناصر الدين أن الوزارة غطّت بالكامل أكثر من 70 عملية زرع نقي عظم في الجامعة الأميركية خلال العام الحالي، علماً أن كلفة العملية الواحدة تتراوح بين 30 و60 ألف دولار.وفي ملف الدواء، أعلن أن الوزارة ستوقّع اتفاقية مع للتحضير لإعادة تفعيل المختبر المركزي الدوائي المرجعي بعد غياب دام 35 عاماً، متوقعاً افتتاحه خلال أشهر قليلة.أما بالنسبة إلى الأمراض السرطانية والمستعصية، فأشار إلى ارتفاع عدد المرضى المستفيدين من تغطية الوزارة من 19 ألفاً إلى 28 ألف مريض، بالتوازي مع زيادة الإنفاق الشهري على العلاجات من نحو 4 إلى 5 ملايين دولار إلى ما بين 13 و15 مليون دولار.وشدد على أن نظام التتبع الرقمي للأدوية يتيح مراقبة الكميات المصروفة والمخزنة، بما يعزز الشفافية ويحدّ من الهدر والفساد.وأكد ناصر الدين أن الوزارة ستواصل تنفيذ خطتها الإصلاحية لتطوير القطاع الصحي وتوسيع التغطية، مشيراً إلى أن العمل لم يكتمل بعد، رغم التقدم المحقق في عدد من الملفات.