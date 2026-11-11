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لبنان

هذا سبب ارتفاع نسبة الحوادث مؤخرًا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-11-2026 | 14:15
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شهدت الطرقات في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث السير، ولا سيما خلال ساعات الليل، في ظل تراجع الإنارة في عدد من الشوارع والأنفاق، ما جعل التنقل أكثر خطورة على السائقين والمارة على حد سواء.


ومع حلول الظلام، تتحول بعض الطرقات إلى مساحات تفتقر إلى الحد الأدنى من الرؤية الواضحة، فيما تزداد خطورة الوضع داخل الأنفاق، حيث تصبح الرؤية محدودة ويصعب على السائقين تمييز المركبات والعوائق أمامهم، خصوصًا في ظل غياب الإنارة أو ضعفها. ويؤدي ذلك إلى زيادة احتمالات الاصطدام بين السيارات، أو دهس المارة، فضلًا عن صعوبة تفادي الحوادث عند حدوث أي طارئ مفاجئ.
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ويأتي هذا الواقع في أعقاب قرار وزارة الطاقة قطع التيار الكهربائي عن المؤسسات التي لم تسدد مستحقاتها، وهو ما انعكس على إنارة عدد من الطرقات والأنفاق، وأعاد إلى الواجهة مسألة السلامة المرورية وضرورة إيجاد حلول تحول دون ترك السائقين والمواطنين في مواجهة مخاطر التنقل في الظلام.
المصدر: خاص "لبنان24"
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