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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"على وقع تصعيدٍ كلامي لا تغيب نبرته وحراك دبلوماسي لم ينجح بعد في انتزاع تسويات حاسمة تقف المنطقة أمام مرحلة شديدة التعقيد تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع رهانات التفاوض.في جنوب لا تزال الاعتداءات متواصلة وسط استمرار الخروقات وفي تطور ليس بجديد تعرضت دورية لقوات اليونيفيل لإطلاق نار قرب وادي جيلو فردت على مصدر النيران من دون تسجيل إصابات في صفوف عناصرها لكن التطور يتجاوز الحادثة الأمنية بحد ذاتها إلى التأثير على امكانية بقاء قوات اليونيفيل في الجنوب مع اقتراب انتهاء ولاية القوة الدولية في الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل وبدء التحضير لانسحابها التدريجي خلال عام 2027.وعلى خط المواجهة الأميركية الإيرانية تتأرجح المنطقة بين مؤشرات التهدئة ومخاطر الانفجار مجددا فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث عن زخم إيجابي نحو إنهاء الحرب ويعتبر أن مواصلة الضربات العسكرية الواسعة لم تعد ضرورية في المرحلة الراهنة فيما تؤكد طهران أنها لا تجري مفاوضات مباشرة مع واشنطن وأنها تنتظر ردا واضحا على شروطها لإنهاء المواجهة وفي مقدمة هذه الشروط رفع العقوبات والحصار البحري ووقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان.وبين الموقفين تواصل قطر مع باكستان التحركات الدبلوماسية في محاولة لتقريب وجهات النظر ومنع انهيار المسار السياسي.وخلال إحياء ليوم الشهيد، كان تأكيد الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على أن إيران حسمت النتيجة بأنها بلد محوري وبأن خارطة المستقبل ستكون مدعومة بموقف إيران ودول المنطقة، وإن خارطة المستقبل ستتغير لكن ليس على الشاكلة الأميركية "الإسرائيلية".وأما بالنسبة للاحتلال لجنوب لبنان، قال الشيخ قاسم "إسرائيل" لن تتمكن من الاستقرار وستخرج عاجلا أم آجلا"في الأراضي المحتلة تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة لا يعني حسم المعركة السياسية إذ لا يمتلك آيزنكوت وحلفاؤه أكثرية مضمونة ما يفتح الباب أمام مفاوضات ائتلافية شاقة واحتمالات تعثر تشكيل الحكومة.دوليا اختتمت في أبو ظبي جولتا المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا برعاية أميركية من دون التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب وقد تم الاتفاق على عملية تبادل واسعة للأسرى، في مؤشر إلى أن المسار التفاوضي حقق تقدما جزئيا.وبالتوازي تتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية حيث تتصدر قضايا التمويل المناخي وخفض الانبعاثات والالتزامات الدولية جدول الأعمال وسط خلافات بين الدول المتقدمة والنامية بشأن مسؤوليات التمويل وآليات تنفيذ التعهدات وفي افتتاح القمة حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أزمة المناخ تتسارع بوتيرة تفوق الاستجابة الدولية داعيا إلى خطوات أكثر جدية تتجاوز الوعود إلى التنفيذ.مقدمة نشرة أخبار الـ"أم تي في"ماذا يحصل أمنيا في لبنان؟وهل الحوادث المتفرقة متفرقة حقا،ام ان ثمة خيطا واحدا وخطرا يجمع بينها؟التطورات الامنية المتلاحقة والمتتابعة لا توحي الاطمئنان.فمن قضية متفجرات حزب الله في ضهر البيدر، وصولا الى مجموعة حزب الله المكتشفة في جرود الشمال، مرورا باغتيال النائب العراقي السابق احمد العلواني والتفلت الامني المخطط له في الاسبوع الفائت.كلها مؤشرات سلبية امنيا، ويقف وراءها او وراء معظمها على الاقل طرف واحد: حزبفماذا يخطط الحزب؟وما الهدف الامني من نشاطه المريب وتحركاته المثيرة للشبهة في مناطق تعتبر طبيعيا خارج مناطق نفوذه؟ وهل يعد العدة لاستهداف السلم الاهلي ولضرب امن اللبنانيين؟انها اسئلة مقلقة تطرح، ولكن الاجابة عنها للاسف غير متوافرة حاليا على الاقل، لأن أركان الدولة منشغلون بأمور اخرى ابرزها اطلاق المواقف الكلامية، والترويج لسلم اهلي يرتكز على عدم حصر السلاح بيد الدولة، لأن حصر السلاح برأيهم يهدد السلم الاهلي!فالى متى سيبقى منطق رجالات الدولة بعكس المنطق؟ومتى يدرك هؤلاء ان اداءهم الضعيف ومواقفهم الرمادية المترددة هي التي تقوي حزب الله؟فمن حادثة صخرة الروشة الى عدم احالة قضية متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، اثبتت هذه السلطة انها شبه سلطة او سلطة من ورق!لذلك يتمادى حزب الله ويمعن في ممارساته وفي تحدي هيبة الدولة. فالدولة السائبة والضعيفة تعلم الناس تجاوز القانون وعدم احترامه.فهل يستيقظ المسؤولون من نومهم الثقيل قبل فوات الاوان؟البداية من مقتل النائب العراقي السابق.الـMTV تكشف التفاصيل وتعرض لقطات خاصة من داخل الشقة للحظات ما بعد الجريمة.مقدمة "المنار"أحياء، وبهم نحيا، وبدمهم أزهرت الانتصارات، وستعود أرضنا حرة، وإلى وطننا الحياة.وفي يومهم – يوم الشهيد – أكد الأمين على دمهم، أمين عام حزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، الحفاظ على إرثهم ونهج سيدهم الأسمى، والتمسك بوصيتهم الأغلى – المقاومة.بشرح العارف بمنطق الأمور، وبالمتغير الذي تتقلب على صفيحه دول ومناطق وشعوب، أكد الشيخ قاسم أن المشروع الأميركي الصهيوني قد انكسر بفعل صمود محور المقاومة من غزة إلى لبنان واليمن والعراق وإيران، وهو ما ظهر في صناديق الاقتراع، وأن مسار الأمور سيفضي إلى حفظ التضحيات ورسم المعادلات التي لا تزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجعل على رأسها وقف الحرب على لبنان.وللسلطة نصيحة من الأمين العام لحزب الله، للتراجع عن المسار التفاوضي المباشر الذي أنتهى منذ بداياته باعطاء السلطة للعدو أكثر مما يريد، ودون مقابل، وقدم لها سماحته التبرير لأي تراجع عن خطئها باتفاق الإطار، بأن العدو لم يلتزم بشيء مما تم إقراره.وعن السيادة في ظل تدخل السفراء في التفاصيل واليوميات، سأل الشيخ قاسم أهل السلطة، وطالبهم بتسليح الجيش ودعمه بدل تركه عرضة لسهام الانتقاد الداخلي والخارجي، والتشكيك بدوره الوطني.وبين السيادة وحمايتها بالجيش والمقاومة والشعب، وبين الوصاية والاحتلال والاستسلام، فإن خيارنا السيادة، كما أكد الأمين العام لحزب الله. أما دور السلطة السيادي والمطلوب، فهو العمل بكل الوسائل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والجد في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بدل التلهي ببيانات حصر السلاح ومساعدة العدو على تحقيق الأهداف.فلبنان لنا جميعا، ونحن شركاء لنبنيه معا ونتحمل تكلفة حمايته وسيادته معا، ولن نسمح لدعاة الفتنة وأزلام الوصاية وأعوان إسرائيل بأن يفرطوا بشبر واحد من بلدنا، حسم الشيخ قاسم، ونحن حاضرون للتفاهم على أعقد المسائل، حتى السلاح، ولكن بعد الانسحاب الصهيوني وكف الوصايات.مقدمة الـ"أو تي في"في الملف الإيراني، يبقى مصير التفاوض بين واشنطن وطهران مفتوحا. فهل تفضي الاتصالات إلى تضييق الخلافات والتمهيد لتفاهم يخفف خطر التصعيد؟ الجواب يعني لبنان مباشرة، لأن أي تبدل في مستوى التوتر الإقليمي يمكن أن ينعكس على الوضع في الجنوب.وفي إسرائيل، تتجه الأنظار إلى تأليف الحكومة المقبلة.وتركيبة الائتلاف، ولا سيما هوية من سيتولون الحقائب الأمنية، ستعطي مؤشرا إلى السياسة التي ستعتمدها الحكومة في التعامل مع إيران، وإلى خياراتها على الجبهة اللبنانية.وأما في بيروت، فالوضع الأمني مقلق، والسلطة تبدو ضائعة أمام تطورات تعرف أن تداعياتها قد تصل إلى لبنان. تتفرج على ما يجري من حولها، وتنتظر أن تتضح قرارات الآخرين، فيما المسؤولية تقتضي أن تبادر اليوم، وأن تحدد ما الذي تستطيع فعله لحماية البلد وأهله.ديبلوماسيا، ما الموقف الذي تنقله بيروت إلى العواصم المعنية؟وما الاتصالات التي تجريها للحد من خطر التصعيد؟وفي الداخل، هل أعدت الحكومة خطة طوارئ واضحة؟وهل حددت كيف ستنسق الوزارات والأجهزة والبلديات عملها إذا احتاجت البلدات المعرضة للخطر إلى إغاثة عاجلة؟أهالي الجنوب، وكل اللبنانيين، من حقهم أن يعرفوا ماذا فعلت حكومتهم حتى الآن، وما الذي أعدته لحمايتهم إذا تدهور الوضع الأمني.مقدمة الـ"أل بي سي"ثلاثة اخبار شغلت اللبنانيين منذ امس.قتل النائب العراقي السابق احمد العلواني في بيروت، وتوقيف مجموعة من الشبان بين جرد بشري والبترون، وحادث وليد الحلاني في بيروت أيضا.في الملفين الأول والثاني، شعبة المعلومات تواصل تحقيقاتها.تبحث عن قتلة العلواني، كما تبحث عن دوافع الجريمة، وسط معلومات متناقضة بشدة.منها من يتحدث عن دوافع شخصية وراءها، ومنها ما ينسبها الى صراعات سياسية داخلية عراقية.الملف الثاني يسوده الصمت المطبق.الـ LBCI تواصلت مع اكثر من مصدر معني بالتحقيقات.لا احد حتى الساعة اكد انتماء الشبان، وهل هم فعلا عناصر من حزب الله, ام مؤيدون له بحسب مصادر الحزب، ولماذا كانوا يتحركون في المنطقة؟حادث الوليد، هو الخبر الثالث، وآخر المعطيات تشير الى اطلاقه.على خط الخبران الأول والثاني دخل رئيس الحكومة نواف سلام، معلنا ان توقيف المجموعة يطرح شبهات جدية عن طبيعة نشاطها، ومؤكدا ان زمن اللفلفة انتهى.تزامنا كان رئيس الجمهورية جوزاف عون يوجه رسالة تحذيرية لمنتقدي الجيش والقوى الأمنية، حرفيتها: لا يمكن لاحد ان يكون سياديا ويدعي حب الوطن وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية.وسط هذه التطورات، الضبابية تحيط بمصير قوات اليونيفيل.ما علم أن سيناريوهات عدة تطرح بين والفرنسيين وهي كلها تنطلق من مبدأين: لا دور ممددا أو جديدا لهذه القوات، ومهمة خلفها لن تشمل نزع سلاح حزب الله، انما كيفية دعم الجيش لتنفيذ المهمة.من بين هذه السيناريوهات، توسعة عديد قوة مراقبي الهدنة، وهم غير مسلحين، ليبقى السؤال:ماذا عن القرار 1701، وهل سيحتاج هذا السيناريو او غيره، تعديلا من مجلس الامن يشمل ما يحكى عن القرارات الدولية المرتبطة بلبنان، إضافة الى الاطار الثلاثي الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية؟أسئلة كثيرة وسط تطورات تشمل الحرب الأميركية على ايران، ومباحثات أبو ظبي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وصولا الى القمة المتوقعة في الصين، بين الرؤساء، الصيني، والأميركي والروسي.مقدمة "الجديد"من جرد البترون العالي بشبانه الخمسة وأوراقهم الصفراء الممزقة لزوم مهمة مجهولة قيد التحقيق وصفها حزب الله بالملف الأمني الفارغ إلى شقة الطريق الجديدة والقتل شنقا ضحيته نائب عراقي سابق.حامت الشبهات حول عدة سيناريوهات دخلت المعمل الجنائي للكشف على الحمض النووي وفرز الحقيقة من الشائعة وصولا إلى حادثة دهس ليست بالغريبة على شوارع لا ترى النور في بلد العتمة.وإنما اكتسبت "شهرتها الفنية" من كون الفاعل الوليد عاصي الحلاني.ثلاثية أمنية تعددت مستوياتها وأسبابها وتقاطعت نتائجها عند شارة الفلتان الأمني الخضراء حيث لم تعد هناك خطوط حمراء قتلا وسلبا وما يتفرع منهما حوادث أمنية متفرقة على رقعة نصفها "فلتان" والنصف الآخر محتل.وجد له ماركو روبيو حلا على طريقة "بلاك ووتر" العراقية إن لم يكن على طريقة اللورد كارادون البريطاني الذي ارتبط اسمه بقرار مجلس الأمن رقم 242 في مثل هذه الأيام من العام سبعة وستين وتمحورت قصته الشهيرة حول استخدامه مصطلح "أراض محتلة" ناقصا "أل التعريف".وما أثاره من جدل لغوي وسياسي غير مسار الصراع العربي الإسرائيلي ومثله فعل روبيو بأن طرح ملأ فراغ اليونفيل بآلية للتأكد من انسحاب حزب الله وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبة فقط من دون الحديث لا من قريب ولا من بعيد عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.وبهذا الطرح يكون روبيو من حيث يدري أو لا يدري دق مسمارا في ملف سحب سلاح حزب الله خرج لبنان من قمة السبع بهذا الطرح بتوافق فرنسي وبمن حضر.وفي الواقع فإن لبنان واقع في الوسط بين اتفاق إطار ترعاه واشنطن ولا ينص على انسحاب ومذكرة إسلام آباد التي يتحرك في فلكها الوسطاء وأول بنودها وقف الحرب على كل الجبهات وأولها لبنان.وهو ما أعاد تكراره أمين المجلس القومي الإيراني محسن رضائي من أن أحد شروط طهران الأساسية إنهاء الحرب على جميع جبهات الشرق الأوسط ولاسيما لبنان.وأما بيان القمة الختامي فكان لإيران حصة "السبع" فيه فأدان هجمات جيرانها وما نتج عنها من تعطيل للتجارة وأمن الطاقة والاقتصاد وأثنى البيان على جهود الوسطاء في الملف الإيراني مع تجديد الدعم للمساعي الدبلوماسية مع تسجيل قلق بالغ من تورط إيران في مخططات عنف ضد الأراضي الأوروبية ومواطنيها.وفوق هذا القلق أطلق رضائي مسيرة تحذير معتبرا أن أي موقع تقلع منه الطائرات الأميركية ستعتبره إيران تهديدا لها منذ الآن حتى لا تكون لديهم أي ذرائع في المستقبل أما بشأن النووي فحسم رضائي الأمر.ولن تخرج ذرة من هذه المواد من إيران الموقف الإيراني الأمني هو غيره على المسار السياسي الذي يسلكه الرئيس ووزير خارجيته من أن لا بديل عن الديبلوماسية كحل وإن كانت اليد على الزناد ومثل الموقف الإيراني الموقف الأميركي المنقسم بين من يريد حلا سياسيا بزعامة جاي دي فانس وإبقاء سيف الحصار والتهديد بالضرب مسلطا ويقوده وزيرا الخارجية والحرب.ومن هذا الانقسام يقرأ التذبذب في المواقف التي يطلقها الرئيس دونالد ترامب وبين الألغام يقطع الوسيط القطري البحار والمحيطات ويتحرك تحت جمر تقلبات ترامب ومزاجه بإبقاء الوضع القائم على حالة اللاحرب واللاسلم تماما وبما يجيده ترامب على طريقة "العقود الآجلة".