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لبنان

بالفيديو.. شاحنة تجتاح الحاجز الإسمنتي على جسر الرينغ

Lebanon 24
12-11-2026 | 00:46
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بالفيديو.. شاحنة تجتاح الحاجز الإسمنتي على جسر الرينغ
بالفيديو.. شاحنة تجتاح الحاجز الإسمنتي على جسر الرينغ photos 0
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يستمر مسلسل حوادث السير في لبنان، إذ شهد جسر الرينغ في بيروت حادثاً مروّعاً فجر اليوم.

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بالفيديو.. شاحنة تجتاح الحاجز الإسمنتي على جسر الرينغ

ووقع الحادث بعدما اجتاحت شاحنة الحاجز الإسمنتي على الجسر، في حين اقتصرت الاضرار على الماديات.

 
 
 
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