بالفيديو.. شاحنة تجتاح الحاجز الإسمنتي على جسر الرينغ

يستمر مسلسل حوادث السير في ، إذ شهد جسر الرينغ في حادثاً مروّعاً فجر اليوم.

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ووقع الحادث بعدما اجتاحت شاحنة الحاجز الإسمنتي على ، في حين اقتصرت الاضرار على الماديات.