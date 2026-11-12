بالفيديو.. شاحنة تجتاح الحاجز الإسمنتي على جسر الرينغ

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يستمر مسلسل حوادث السير في لبنان، إذ شهد جسر الرينغ في بيروت حادثاً مروّعاً فجر اليوم.
يستمر مسلسل حوادث السير في لبنان، إذ شهد جسر الرينغ في بيروت حادثاً مروّعاً فجر اليوم.
ووقع الحادث بعدما اجتاحت شاحنة الحاجز الإسمنتي على الجسر. https://t.co/DGf7Nf2OaA— lebanon 24 (@Lebanon24) November 12, 2026
يستمر مسلسل حوادث السير في لبنان، إذ شهد جسر الرينغ في بيروت حادثاً مروّعاً فجر اليوم.
ووقع الحادث بعدما اجتاحت شاحنة الحاجز الإسمنتي على الجسر. https://t.co/DGf7Nf2OaA