موفد أميركي في بيروت الاثنين للبحث في ما بعد "اليونيفيل".. وزراء خارجية مجموعة السبع :لنزع سلاح "حزب الله"

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مع اقتراب انتهاء ولاية قوة المؤقتة في (اليونيفيل) في نهاية العام تنشط التحركات والمواقف الدولية والمحلية، للبحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل، حيث من المقرر ان يزور السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز لبنان الاثنين المقبل، حاملًا تصوّرًا لهذه المرحلة. وتأتي الزيارة غداة لقاء وزيري الخارجية الأميركية والفرنسية، وبروز ملامح مشروع أميركي ـ فرنسي لإيجاد بديل عن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، عبر قوات أوروبية وبمشاركة فرنسية وربما غير مدنية، كما قال الأميركي، من خارج إطار القرار 1701 وتستكمل تنفيذ "اتفاق الإطار" وتتولّى مهمة التحقق من نزع السلاح والانسحاب من المناطق التجريبية، ما اعتبرته أوساط نيابية وسياسية محاولة لإنهاء القرار 1701 وإحياء اتفاق الإطار والمفاوضات .وتشير مصادر عسكرية إلى عدة خيارات تبحث من ضمنها إرسال قوات أوروبية ودولية بديلة لكن الإشكالية في المرجعية الدولية لهذه القوات وصدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي، وتكشف المصادر أن الطرح الأرجح والأقرب إلى الواقع والذي يجري البحث به بشكلٍ تفصيلي وعملي هو إحلال فريق المراقبين الدوليين لخط الهدنة للعام 49 التابعين للأمم المتحدة مكان اليونيفيل مع رفع عديدهم إلى 300 عنصر وتعزيز قدراتهم وانتشارهم على طول الحدود الجنوبية مع وفق المهمات والصلاحيات التي اضطلعت بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش .دوليا، شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، وفي مقدمتها «حزب الله»، ووضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، وسيطرتها.وفي بيان صادر عقب انتهاء اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني شدد المجتمعون على ضرورة جميع الأطراف التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.وأكد البيان مجدداً «الأهمية البالغة لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية (الميليشيات)، وفي مقدمتها (حزب الله)، لضمان وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية، وسيطرتها».ودعا الوزراء لبنان وإسرائيل إلى إحراز تقدم في تنفيذ المناطق التجريبية، بما يكفل نزع سلاح «حزب الله» بصورة كاملة، وقابلة للتحقق، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية.وجددوا دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، كما أكدوا دعمهم لسيادة لبنان، وسلامة أراضيه.ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في نهاية العام، أعلن أنه من الأهمية إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.