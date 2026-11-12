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لبنان

اعترافات في المجالس المُغلقة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-11-2026 | 01:15
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تتردّد في المجالس الخاصة لشخصيات نيابية بارزة معارضة لـ"حزب الله" مواقف تعكس قلقاً متزايداً من التطورات الأميركية الأخيرة، وسط اعترافات بأن الرهان على مشروع الرئيس دونالد ترامب لإحداث تحوّل جذري في موازين القوى في المنطقة ولبنان لم يعد يسير وفق التوقعات.
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وبحسب ما يُنقل عن هذه المجالس، فإن نتائج الانتخابات الأميركية، إلى جانب تردّد ترامب في حسم خياراته العسكرية تجاه إيران، أثارت مخاوف جدّية من تبدّد الفرصة التي راهنت عليها هذه القوى لإحداث تغيير في التوازنات الداخلية اللبنانية.
وتربط الأوساط المطلعة بين هذا القلق والتصعيد الملحوظ في مواقف بعض القوى المعارضة لـ"الحزب" وخطاباتها، معتبرةً أن ارتفاع النبرة يعكس خشية متزايدة من ضياع فرصة سياسية اعتقد أصحابها أنها باتت في متناول اليد، قبل أن تبدأ الحسابات الأميركية بالتغيّر.

المصدر: لبنان 24
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