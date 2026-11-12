اعترافات في المجالس المُغلقة

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تتردّد في المجالس الخاصة لشخصيات نيابية بارزة معارضة لـ" " مواقف تعكس قلقاً متزايداً من التطورات الأميركية الأخيرة، وسط اعترافات بأن الرهان على مشروع لإحداث تحوّل جذري في موازين القوى في المنطقة ولبنان لم يعد يسير وفق التوقعات.وبحسب ما يُنقل عن هذه المجالس، فإن نتائج الانتخابات الأميركية، إلى جانب تردّد في حسم خياراته العسكرية تجاه ، أثارت مخاوف جدّية من تبدّد الفرصة التي راهنت عليها هذه القوى لإحداث تغيير في التوازنات الداخلية .وتربط الأوساط المطلعة بين هذا القلق والتصعيد الملحوظ في مواقف بعض القوى لـ"الحزب" وخطاباتها، معتبرةً أن ارتفاع النبرة يعكس خشية متزايدة من ضياع فرصة سياسية اعتقد أصحابها أنها باتت في متناول اليد، قبل أن تبدأ الحسابات الأميركية بالتغيّر.