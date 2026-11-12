عندما يكرّر نعيم قاسم نفسه... ماذا بعد؟

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من المسّلم به أن ليس المطلوب من نعيم قاسم أن يغيّر مواقفه لمجرد إرضاء خصومه، ولا أن يتخلى عن قناعاته تحت ضغط الوقائع السياسية والعسكرية. لكن المطلوب، في المقابل، أن يدرك أن تكرار المواقف لا يشكّل بحد ذاته سياسة، وأن إعادة تأكيد الثوابت لا تعفي قيادة الحزب من مسؤولية الإجابة عن متطلبات مرحلة تغيّرت فيها المعطيات، وتبدلت فيها موازين القوى، وارتفعت فيها كلفة الخيارات السابقة على واللبنانيين.فلبنان الذي يتحدث عنه قاسم اليوم ليس هو لبنان الذي كان قبل الحرب. والجنوب الذي يرفع الحزب شعار الدفاع عنه لم يعد يشبه ما كان عليه قبل الدمار الواسع، والتهجير، وتراجع قدرة القرى الحدودية حياتها الطبيعية. أما المعادلات الإقليمية التي كان الحزب يستند إليها في تحديد خياراته، فلم تعد بالضرورة على الصورة التي عرفها سابقاً.ومع ذلك، لا يزال الخطاب السياسي يدور في الحلقة نفسها: الثبات، والصمود، والتضحيات، والتمسك بالخيارات، ورفض التنازلات. وهي عناوين قد تكون مفهومة في سياق التعبئة الحزبية والوجدانية، لكنها لا تكفي لإقناع اللبنانيين بأن ثمة رؤية سياسية واضحة للخروج من الأزمة، ولا تجيب عن سؤالهم الأساسي: ماذا بعد؟ماذا عن مصير السلاح في ظل قرار الدولة حصرية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية؟ وماذا عن العلاقة بين والدولة، بعدما أصبح قرار الحرب والسلم موضع خلاف وطني يتجاوز الانقسامات التقليدية؟ وماذا عن إعادة إعمار القرى المدمرة، وعودة أهلها، والضمانات التي تحول دون تكرار الحرب؟ وهل لدى الحزب تصور واقعي للمرحلة المقبلة، أم أن المطلوب من اللبنانيين الاكتفاء بسماع المواقف نفسها وانتظار نتائج لا يملكون قرارها؟الأكثر أهمية أن خطاب قاسم لا يتوجه إلى جمهور الحزب وحده، بل يصدر عن قيادة مكوّن لبناني أساسي، يفترض أن تكون معنية بمخاطبة جميع اللبنانيين، ولا سيما أولئك الذين يدفعون، من دون أن يكون لهم رأي في القرار، أثمان المواجهات العسكرية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.أما الحديث عن الشهادة والشهيد، فيبقى له موقعه الوجداني والديني والإنساني، ولا يجوز اختزاله في الحسابات السياسية. فالشهادة في وجدان المؤمنين قيمة سامية، والتضحيات التي قدمها الناس تستحق الاحترام. لكن تقدير هذه التضحيات لا يعني إعفاء القيادة السياسية من مراجعة الخيارات، ولا تحويل الألم إلى مبرر لاستمرار المسار نفسه، مهما تبدلت الظروف والنتائج.وهنا تحديداً تكمن المفارقة. فكلما ازدادت الحاجة إلى خطاب سياسي يفتح أفقاً جديداً، بدا أن الحزب يعود إلى المفردات نفسها، وكأن المطلوب منه أن يثبت لجمهوره أنه لم يتراجع، أكثر مما هو مطلوب منه أن يشرح للبنانيين كيف ينوي الخروج من المأزق.إن الثبات على المبادئ لا يعني الجمود أمام الوقائع، والتمسك بالكرامة لا يعني تجاهل أثمان الخيارات، كما أن الاعتراف بتبدل الظروف ليس بالضرورة اعترافاً بالهزيمة. فالسياسة ليست مجرد تكرار للمواقف، بل القدرة على قراءة التحولات والتكيف معها بما يحفظ ويجنب البلاد مزيداً من .لقد تعب اللبنانيون من الخطابات التي تعيد إنتاج نفسها، ومن الوعود التي لا تترافق مع مسارات واضحة، ومن تحويل كل سؤال مشروع إلى امتحان في الولاء أو التخوين. وهم يريدون أن يعرفوا كيف ستنتهي هذه المرحلة، ومتى تستعيد الدولة قرارها، ومتى يصبح الجنوب آمناً لأهله، ومتى يتوقف لبنان عن دفع أثمان صراعات تتجاوز قدرته على الاحتمال.قد يكون الشيخ نعيم قاسم مقتنعاً بأن تكرار الموقف هو أفضل وسيلة لتأكيد الثبات، لكن ما يحتاج إليه لبنان اليوم ليس تأكيد ما قيل سابقاً، بل سماع ما لم يُقَل بعد.فالمشكلة لم تعد في أن نعيم قاسم يكرر نفسه بنفسه، بل في أن لبنان لم يعد يملك ترف البقاء أسير الخطاب نفسه، فيما الوقائع تتغير، والأثمان تتراكم، والمستقبل ينتظر قراراً سياسياً مختلفاً.