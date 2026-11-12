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لبنان

دور جديد للعراق..

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-11-2026 | 03:15
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يبدو أن العراق يستعد للقيام بدور سياسي وإقليمي بارز خلال المرحلة المقبلة، يتجاوز حدود الملفات التي انخرط فيها خلال السنوات الماضية.
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فإلى جانب محاولاته المستمرة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، تشير معطيات سياسية إلى أن بغداد تتجه نحو توسيع حضورها في عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف اللبناني.
وبحسب أوساط مطلعة، فإن العراق قد يبادر قريباً إلى اتخاذ خطوات عملية باتجاه لبنان، خصوصاً في ملف إعادة الإعمار، إلى جانب ملفات سياسية واقتصادية أخرى. وتلفت الأوساط إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة عراقية في تعزيز الحضور الإقليمي لبغداد وتوسيع دائرة تأثيرها السياسي.

المصدر: لبنان 24
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الولايات المتحدة

إعادة الإعمار

عراقية

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