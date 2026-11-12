دور جديد للعراق..

يبدو أن العراق
يستعد للقيام بدور سياسي وإقليمي بارز خلال المرحلة المقبلة، يتجاوز حدود الملفات التي انخرط فيها خلال السنوات الماضية.
فإلى جانب محاولاته المستمرة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة
الأميركية وإيران، تشير معطيات سياسية إلى أن بغداد
تتجه نحو توسيع حضورها في عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف اللبناني.
وبحسب أوساط مطلعة، فإن العراق قد يبادر قريباً إلى اتخاذ خطوات عملية باتجاه لبنان
، خصوصاً في ملف إعادة الإعمار
، إلى جانب ملفات سياسية واقتصادية أخرى. وتلفت الأوساط إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة عراقية
في تعزيز الحضور الإقليمي لبغداد وتوسيع دائرة تأثيرها السياسي.