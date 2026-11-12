دور جديد للعراق..

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يبدو أن يستعد للقيام بدور سياسي وإقليمي بارز خلال المرحلة المقبلة، يتجاوز حدود الملفات التي انخرط فيها خلال السنوات الماضية.فإلى جانب محاولاته المستمرة لتقريب وجهات النظر بين الأميركية وإيران، تشير معطيات سياسية إلى أن تتجه نحو توسيع حضورها في عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف اللبناني.وبحسب أوساط مطلعة، فإن العراق قد يبادر قريباً إلى اتخاذ خطوات عملية باتجاه ، خصوصاً في ملف ، إلى جانب ملفات سياسية واقتصادية أخرى. وتلفت الأوساط إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة في تعزيز الحضور الإقليمي لبغداد وتوسيع دائرة تأثيرها السياسي.