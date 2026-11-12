مناشدة من عائلات مسيحية الى مجلس البطاركة والأساقفة

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بالتزامن مع انعقاد التاسعة والخمسين لمجلس البطاركة والأساقفة في تحت عنوان " متجددة في زمن الأزمات"، وبعد أن خلصت أعمالها في الأيام الثلاثة الأولى إلى دعوات لدعم العائلات والمؤسسات التربوية، إضافة إلى قرار تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أوضاع القرى الجنوبية الحدودية، وجّهت عائلات عدة مناشدات عبر " "، مؤكدة أنها استُنزفت من الوعود الرسمية والخطابات التي تكررت طوال سنوات الأزمة من دون أن تتحول إلى خطوات تنفيذية تخفف وجعها أو تؤمّن لها أدنى مقومات الصمود.ويعتبر الأهالي عبر "لبنان٢٤" أن الواقع المعيشي المتردي بات يلاحق العائلات في مختلف تفاصيل حياتها اليومية. فالسلة الغذائية الأساسية أصبحت عبئاً ثقيلاً، وتأمين الطبابة والاستشفاء وشراء الدواء تحوّل إلى كابوس يؤرق كل بيت، في ظل غياب أي تغطية صحية ضامنة. ويضيفون أن إيجارات البيوت أصبحت خيالية ما يضع عائلات بأكملها أمام خطر خسارة منازلها والتشرد. أما الأقساط المدرسية، فهي الضربة الأقسى، إذ باتت تفوق قدرة الأهالي على التحمل بكثير، ما يدفع كثيرين إلى سحب أبنائهم من المدارس أو العجز عن تسديد التزاماتهم، الأمر الذي يهدد مستقبل الأجيال الصاعدة.ويطالب الأهالي بألا تبقى التمنيات والوعود حبيسة البيانات، وأن تتحول التوصيات والنداءات الروحية في البيان الختامي المرتقب إلى مبادرات فعلية وخطة طوارئ واضحة وملموسة، تشمل تشكيل لجنة اجتماعية دائمة تُعنى بالعائلات الأكثر فقراً وحاجة في مختلف المناطق، وفق معايير شفافة وموحدة، إلى جانب إنشاء صندوق كنسي موحد يساهم في دعم الأقساط المدرسية وتغطية جزء من الإيجارات وتكاليف الرعاية الصحية والغذاء، بالتنسيق بين الأبرشيات والرهبانيات والجمعيات الكنسية. ويشددون على أن الشهادة للرجاء والحديث عن كنيسة متجددة لا يكونان بالكلمات والوعود الفضفاضة، بل بالمبادرة الفعلية والعمل الميداني الضاغط.