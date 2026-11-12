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لبنان

تخفيضات تصل إلى 60% وأكثر.. هل ينجح "Black November" في إنعاش الحركة التجارية؟

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
12-11-2026 | 02:30
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تخفيضات تصل إلى 60% وأكثر.. هل ينجح Black November في إنعاش الحركة التجارية؟
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من ملابس وأحذية إلى إلكترونيات وأدوات منزلية، تتحوّل الأسواق مع حلول شهر تشرين الثاني إلى وجهة للباحثين عن الصفقات المغرية والتخفيضات الكبيرة. فموسم "بلاك نوفمبر" (Black November) لم يعد مجرد حملة تسويقية عابرة، بل بات موعداً ينتظره كثيرون لتأجيل مشترياتهم واغتنام فرصة الحصول على احتياجاتهم بأسعار أقل، مع عروض تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 60%. وبين حماسة المتسوقين لهذه التخفيضات ورهان التجار على استقطاب المزيد من الزبائن، تشهد الأسواق اللبنانية حركة تجارية مختلفة خلال هذا الشهر، فهل نجحت عروض "Black November " في إعادة تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات؟
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على امتداد الشهر، تتنافس المحال التجارية في لبنان على استقطاب الزبائن من خلال حملات تخفيضات تشمل تشكيلة واسعة من المنتجات، في مشهد بات يتكرر سنوياً ويكتسب أهمية متزايدة لدى المستهلكين والتجار على حد سواء. فبالنسبة إلى شريحة من اللبنانيين، لم تعد هذه العروض مجرد فرصة للتسوق بأسعار أقل، بل أصبحت مناسبة لتوقيت المشتريات وتأجيل بعضها إلى حين حلول موسم التنزيلات، أملاً في تحقيق تخفيضات تساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

وفي المقابل، يترقب أصحاب المحال هذه الفترة باعتبارها فرصة لكسر وتيرة الركود وتحريك عجلة البيع، خصوصاً أن تراجع القدرة الشرائية جعل استقطاب الزبائن تحدياً يومياً أمام المؤسسات التجارية. ومن هنا، لا تقتصر المنافسة على تنوع البضائع، بل تمتد إلى حجم الحسومات المقدمة، في محاولة لجذب المستهلك الذي بات أكثر حساسية تجاه الأسعار وأكثر حرصاً على مقارنة العروض قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتنعكس هذه المنافسة على حركة الأسواق، إذ قال أحد أصحاب المحال التجارية لـ"لبنان 24" إن عدد الزبائن خلال موسم "Black November " ارتفع إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقارنة بالأشهر العادية، فيما سجلت المبيعات زيادة بنحو 35%. وتظهر هذه الأرقام كيف يمكن للعروض المكثفة أن تغيّر وتيرة النشاط التجاري خلال فترة قصيرة، بعدما تدفع المستهلكين إلى الإقبال على الشراء بدلاً من الاكتفاء بتأجيل احتياجاتهم.

ولا تقتصر هذه الحركة على قطاع بعينه، إذ تشمل مختلف الأنشطة التجارية، من الألبسة والأحذية إلى الإلكترونيات والأدوات المنزلية، غير أن المحال التي تتجاوز تخفيضاتها 60% تستقطب اهتماماً أكبر من المتسوقين. فكلما كان فارق السعر أكثر وضوحاً، ازدادت جاذبية العرض، ولا سيما في سوق أصبح فيها السعر عاملاً حاسماً في تحديد أولويات الشراء.

وبالنسبة إلى التجار، تحمل هذه الحركة أهمية تتجاوز ارتفاع أعداد الزبائن والمبيعات، إذ تشكّل التخفيضات فرصة للتخلص من البضائع التي بقيت لفترات طويلة من دون تصريف، وتحويل المخزون المتراكم إلى مبيعات فعلية. وأوضح صاحب المحل أن موسم " Black November " يساعد بصورة كبيرة في هذا المجال، ما يمنح المتاجر فرصة لتجديد بضائعها وتحريك السيولة، بدلاً من إبقاء رأس المال مجمّداً في منتجات لم تجد طلباً كافياً خلال الأشهر الماضية.

لكن، خلف مشهد الازدحام والعروض المغرية، تكشف المقارنة مع العام الماضي عن واقع أكثر تعقيداً. فبحسب صاحب المحل، لا تزال نتائج الموسم الحالي أقل بنحو 20% من العام السابق، رغم ارتفاع المبيعات مقارنة بالأشهر العادية. ويعزو ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم، وهما عاملان يواصلان الضغط على إنفاق المستهلكين ويحدّان من قدرة الأسواق على استعادة مستويات نشاطها السابقة.

وهنا تبرز المفارقة بين الإقبال المتزايد خلال موسم التخفيضات والواقع الاقتصادي الذي لا يزال يقيّد حركة الاستهلاك. فارتفاع عدد الزبائن لا يعني بالضرورة تحسناً مماثلاً في حجم الإنفاق أو عودة الطلب إلى مستوياته السابقة، بل إن جزءاً من هذه الحركة يرتبط بانتظار المستهلكين للعروض والاستفادة منها ضمن ميزانيات محدودة. وبذلك، تبدو التخفيضات أداة لتحفيز الشراء في فترة محددة، أكثر منها مؤشراً إلى تحسن فعلي ومستدام في القدرة الشرائية.
أما بالنسبة إلى القطاع التجاري، فيبقى الأثر الإيجابي لهذا الموسم محدوداً زمنياً، إذ تتركز الانتعاشة خلال فترة العروض، قبل أن تتراجع الحركة مع انتهائها. وهذا ما يجعل "Black November " محطة مهمة للتجار لتصريف المخزون وتحقيق مبيعات إضافية، لكنه لا يشكّل وحده حلاً للركود الذي تعانيه الأسواق، ولا يعوّض الحاجة إلى تحسن مستمر في الظروف الاقتصادية.
وبين مستهلك ينتظر التخفيضات ليشتري بسعر أقل، وتاجر يراهن على الموسم لتحريك بضائعه واستعادة جزء من نشاطه، ينجح " Black November " في إضفاء زخم على الأسواق اللبنانية، لكنه يكشف في الوقت نفسه حدود الانتعاشة الموسمية. فالمبيعات قد ترتفع والإقبال قد يتضاعف، إلا أن التحدي الحقيقي يبقى في قدرة الأسواق على الحفاظ على هذه الحركة بعد انتهاء العروض، وفي استعادة المستهلك قدرته على الإنفاق خارج مواسم التخفيضات.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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