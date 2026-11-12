تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترقّب لجلاء مشهد الإنتخابات الأميركية والمعارضة تكرر: لبنان ليس معنيا بدفع اثمان سياسة طهران

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
12-11-2026 | 03:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ترقّب لجلاء مشهد الإنتخابات الأميركية والمعارضة تكرر: لبنان ليس معنيا بدفع اثمان سياسة طهران
ترقّب لجلاء مشهد الإنتخابات الأميركية والمعارضة تكرر: لبنان ليس معنيا بدفع اثمان سياسة طهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تكثر الأسئلة في الوقت الراهن عما اذا كانت نتائج الأنتخابات الأميركية النصفية ستؤدي الى تراجع الإهتمام بالملف اللبناني ام ان المقاربة ستتغير ام ستطرأ امور جديدة.

ينتظر لبنان مفاعيل هذه الانتخابات، ولكن السلطة السياسية تدرك ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يخرج عن ثوابت اعتمدها في مقاربة الملف اللبناني،كما ملفات المنطقة، لاسيما في تطبيق مبدأ السيادة واحترام مؤسسات الدولة، وقد أبلغ المعنيين في الدولة عن أهمية بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. هذه الرؤية تنسجم مع موقف الدولة لجهة حصرية السلاح، وهو ايضا موقف الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.
Advertisement

لن تتبدل التوجهات الخارجية لكن الحاجة باتت ملحة الى اعادة تقييم وترتيب بعض الأمور.

وفي هذا الاطار، تقول مصادر سياسية مطلعة عبر "لبنان ٢٤" ان ملفات لبنان تسلك طريقا واحدا من خلال تطبيق كافة القرارات الصادرة عن الحكومة حول السلاح غير الشرعي ومنح المؤسسات الشرعية الدعم المطلوب اي انتشار الجيش وتحديد الجهات الأمنية المولجة بحمل السلاح، وهذه المسألة كررها المسؤولون الأميركيون، الى جانب ردع إيران عن اي تدخل في الشؤون اللبنانية وتقرير مصير الشعب، قائلة ان الإدارة الأميركية ما تزال هي هي وانما لها انشغالاتها لاسيما في الملف مع إيران، في حين تبقى رعايتها المفاوضات اللبنانية _الإسرائيلية محور تساؤل كبير خصوصا مع حديث عن تعثرها في ظل خروقات لتنفيذ اتفاق الإطار.

وتضيف هذه المصادر ان ما يعني لبنان بالدرجة الأولى إبعاد الحرب والوصول الى السلام المنشود فلا تستخدم ارضه لاستهدافات دول اخرى ، في حين يبقى دعم الجيش على ارتباط بما تحقق في موضوع نزع السلاح وليس هناك من مقاربة اخرى، فهذا الدعم ورد في جولات مسؤولين دوليين لكن الترجمة لم تتحقق، وفي كل الأحوال هناك ترقب لمجموعة عوامل وتطورات من شأنها ان تحدد التوجهات الأميركية الجديدة.

الى ذلك، تقول مصادر معارضة ل"لبنان ٢٤": إن أخطر ما في استمرار هذه المعادلة هو أن لبنان يدفع ثمن قرارات لا يشارك في اتخاذها، ويتحمل تبعات مواجهات لا يملك قرار الدخول فيها أو الخروج منها. وهذا ما يجعل إنهاء التدخل الإيراني في القرار اللبناني، وإنهاء وجود أي قوة مسلحة خارج سلطة الدولة، مسألة سيادة وطنية لا موضوع مساومة سياسية أو تسوية ظرفية.

أما لبنان، فلا ينبغي أن ينتظر نتائج المواجهة الأميركية الإيرانية ليقرر مصيره. المطلوب أن يكون واضحاً في موقفه: لا وصاية إيرانية على قراره، ولا سلاح خارج مؤسساته الشرعية، ولا استخدام لأرضه في خدمة مشاريع إقليمية، ولا قبول بأن يكون اللبنانيون وقوداً في معركة يحدد الآخرون توقيتها وأهدافها.

لسنا معنيين بأن نكون جزءاً من حسابات طهران، ولسنا ملزمين بدفع أثمان سياساتها. ومن حق اللبنانيين أن يعيشوا في دولة لا تستأذن عاصمة أخرى قبل اتخاذ قرارات الحرب والسلم.

اضافت :لقد آن الأوان أن تنتهي مرحلة استخدام لبنان ورقةً في يد إيران. فلبنان وطن وليس صندوق بريد، ودولة وليس ساحة، وشعبه ليس مادة تفاوض في أي مواجهة إقليمية.

وفيما يترقب لبنان وصول السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز الاثنين المقبل، حاملًا تصوّرًا لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، يبدو كل شي معلقا بانتطار اي اشارة اميركية جديدة بالنسبة الى لبنان، ومعلوم ان تواصلا تم بين الرئيس الأميركي والسفير ميشال عيسى، وبعد ذلك قد تكون الصورة أوضح، لا بل ان اي خطوة تقدم مؤشرا عما هو مقبل في الملف اللبناني.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
ترقّب حذر بعد الانتخابات الاميركية وتحذير رسمي من "مغامرة عبثية جديدة "
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 13:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لتداعيات الانتخابات الاميركية: واشنطن تطالب بتنفيذ الالتزامات اللبنانية وفرنسا مع نشر الجيش في كل المناطق
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 13:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب البعث: الانتخابات الأميركية لن تغيّر سياسة واشنطن تجاه العرب
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 13:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب حذر لنتائج الانتخابات الاسرائيلية وتزايد المؤشرات إلى احتمال تجدّد الحرب الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 13:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

الإيرانية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:31 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2026-11-12
Lebanon24
06:45 | 2026-11-12
Lebanon24
06:31 | 2026-11-12
Lebanon24
06:30 | 2026-11-12
Lebanon24
06:27 | 2026-11-12
Lebanon24
06:23 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24