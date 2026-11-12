ترقّب لجلاء مشهد الإنتخابات الأميركية والمعارضة تكرر: لبنان ليس معنيا بدفع اثمان سياسة طهران

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ينتظر مفاعيل هذه الانتخابات، ولكن السلطة السياسية تدرك ان الرئيس الأميركي لن يخرج عن ثوابت اعتمدها في مقاربة الملف اللبناني،كما ملفات المنطقة، لاسيما في تطبيق مبدأ السيادة واحترام مؤسسات الدولة، وقد أبلغ المعنيين في الدولة عن أهمية بسط سيادة كامل أراضيها. هذه الرؤية تنسجم مع موقف الدولة لجهة حصرية السلاح، وهو ايضا موقف الحزب الديمقراطي في .لن تتبدل التوجهات الخارجية لكن الحاجة باتت ملحة الى اعادة تقييم وترتيب بعض الأمور.وفي هذا الاطار، تقول مصادر سياسية مطلعة عبر "لبنان ٢٤" ان ملفات لبنان تسلك طريقا واحدا من خلال تطبيق كافة القرارات الصادرة عن الحكومة حول السلاح غير الشرعي ومنح المؤسسات الشرعية الدعم المطلوب اي انتشار الجيش وتحديد الجهات الأمنية المولجة بحمل السلاح، وهذه المسألة كررها المسؤولون الأميركيون، الى جانب ردع عن اي تدخل في الشؤون وتقرير مصير الشعب، قائلة ان الإدارة الأميركية ما تزال هي هي وانما لها انشغالاتها لاسيما في الملف مع إيران، في حين تبقى رعايتها المفاوضات اللبنانية _الإسرائيلية محور تساؤل كبير خصوصا مع حديث عن تعثرها في ظل خروقات لتنفيذ اتفاق الإطار.وتضيف هذه المصادر ان ما يعني لبنان بالدرجة الأولى إبعاد الحرب والوصول الى السلام المنشود فلا تستخدم ارضه لاستهدافات دول اخرى ، في حين يبقى دعم الجيش على ارتباط بما تحقق في موضوع نزع السلاح وليس هناك من مقاربة اخرى، فهذا الدعم ورد في جولات مسؤولين دوليين لكن الترجمة لم تتحقق، وفي كل الأحوال هناك ترقب لمجموعة عوامل وتطورات من شأنها ان تحدد التوجهات الأميركية الجديدة.الى ذلك، تقول مصادر معارضة ل"لبنان ٢٤": إن أخطر ما في استمرار هذه المعادلة هو أن لبنان يدفع ثمن قرارات لا يشارك في اتخاذها، ويتحمل تبعات مواجهات لا يملك قرار الدخول فيها أو الخروج منها. وهذا ما يجعل إنهاء التدخل في القرار اللبناني، وإنهاء وجود أي قوة مسلحة خارج سلطة الدولة، مسألة سيادة وطنية لا موضوع مساومة سياسية أو تسوية ظرفية.أما لبنان، فلا ينبغي أن ينتظر نتائج المواجهة الأميركية ليقرر مصيره. المطلوب أن يكون واضحاً في موقفه: لا وصاية إيرانية على قراره، ولا سلاح خارج مؤسساته الشرعية، ولا استخدام لأرضه في خدمة مشاريع إقليمية، ولا قبول بأن يكون اللبنانيون وقوداً في معركة يحدد الآخرون توقيتها وأهدافها.لسنا معنيين بأن نكون جزءاً من حسابات طهران، ولسنا ملزمين بدفع أثمان سياساتها. ومن حق اللبنانيين أن يعيشوا في دولة لا تستأذن عاصمة أخرى قبل اتخاذ قرارات الحرب والسلم.اضافت :لقد آن الأوان أن تنتهي مرحلة استخدام لبنان ورقةً في يد إيران. فلبنان وطن وليس صندوق بريد، ودولة وليس ساحة، وشعبه ليس مادة تفاوض في أي مواجهة إقليمية.وفيما يترقب لبنان وصول السفير الأميركي لدى مايك وولتز الاثنين المقبل، حاملًا تصوّرًا لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، يبدو كل شي معلقا بانتطار اي اشارة اميركية جديدة بالنسبة الى لبنان، ومعلوم ان تواصلا تم بين الرئيس الأميركي والسفير ميشال عيسى، وبعد ذلك قد تكون الصورة أوضح، لا بل ان اي خطوة تقدم مؤشرا عما هو مقبل في الملف اللبناني.