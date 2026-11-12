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لبنان

نجوم عرب في بيروت.. مفاجآت فنية وحفلات كبرى قريباً

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-11-2026 | 04:15
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نجوم عرب في بيروت.. مفاجآت فنية وحفلات كبرى قريباً
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تستعد بيروت لاستقبال سلسلة من الحفلات الفنية خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول، بمشاركة نجوم لبنانيين وعرب، بالتزامن مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة، وسط آمال بأن يساهم موسم الأعياد في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية واستقطاب المغتربين والزوار العرب.
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وفي هذا الإطار، كشفت مصادر معنية بتنظيم الحفلات الفنية لـ"لبنان24" عن تحضيرات لإقامة مجموعة من الحفلات في العاصمة اللبنانية، تبدأ اعتباراً من 21 تشرين الثاني الجاري، مع حفل للفنان راغب علامة، على أن تتواصل خلال كانون الأول بمشاركة أسماء فنية بارزة.
وبحسب المصادر، تشمل التحضيرات حفلات للفنانين إيهاب توفيق وشيرين عبد الوهاب وتوليت وهيفا وهبي، إلى جانب راغب علامة، فضلاً عن برنامج خاص بليلة رأس السنة، يتضمن حفلات للفنانين مروان خوري وكاظم الساهر.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التحضيرات تأتي في إطار مساعٍ للمحافظة على حضور بيروت وجهةً فنية وسياحية، رغم الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، لافتةً إلى أن استمرار تنظيم الحفلات يعكس رغبة العاملين في القطاع الفني في الحفاظ على النشاط الترفيهي والثقافي.
وفي السياق، أوضحت المصادر أن أهمية الحفلات المرتقبة لا تقتصر على الجانب الفني، بل تشمل انعكاساتها المحتملة على الحركة السياحية، ولا سيما مع توقعات باستقطاب لبنانيين مغتربين وسياح عرب خلال فترة الأعياد.
ولفتت إلى أن تنظيم الحفلات الكبرى من شأنه أن ينعكس على قطاعات اقتصادية متعددة، أبرزها الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية، فضلاً عن المؤسسات العاملة في تنظيم المناسبات والخدمات المرتبطة بها.
وأعربت المصادر عن تفاؤلها بالموسم الفني المقبل، معتبرةً أن استمرار استضافة نجوم لبنانيين وعرب يشكل عاملاً مساعداً في الحفاظ على مكانة بيروت على خريطة الحفلات والمناسبات الفنية في المنطقة.
ومع اقتراب نهاية عام 2026، تترقب الأوساط السياحية والفنية حجم الإقبال على الحفلات المرتقبة، ومدى انعكاسها على النشاط الاقتصادي، في ظل التعويل على موسم الأعياد لإعادة بعض الزخم إلى العاصمة اللبنانية.




المصدر: لبنان 24
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