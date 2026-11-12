تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالصور.. ضبط منتجات حيوانية فاسدة داخل أحد محال بيع اللحوم

Lebanon 24
12-11-2026 | 02:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بالصور.. ضبط منتجات حيوانية فاسدة داخل أحد محال بيع اللحوم
بالصور.. ضبط منتجات حيوانية فاسدة داخل أحد محال بيع اللحوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ضبطت مديرية أمن الدولة نحو 330 كيلوغراماً من المنتجات الحيوانية غير المستوفية للشروط الصحية داخل أحد محال بيع اللحوم في صيدا، وأوقف صاحب المحل للاشتباه ببيعه لحوماً غير مطابقة للمواصفات.
Advertisement
 
وقال في بيان انه "في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي وصون الصحة العامة، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء في هذا المجال، تواصل المديرية العامة لأمن الدولة تنفيذ جولاتها الرقابية لضمان سلامة المواد الغذائية والتزام المؤسسات المعنية بالمعايير الصحية والقانونية المعتمدة. وفي هذا السياق، نفّذت مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا، بمؤازرة مراقب صحي من وزارة الصحة، جولة ميدانية على عدد من محال بيع اللحوم في مدينة صيدا، شملت الكشف على البرادات المركزية المخصّصة لتخزين اللحوم المبردة وتوزيعها، والتحقّق من مدى التزامها بشروط الحفظ والتخزين والسلامة الصحية".

أضاف البيان:" أظهرت نتائج الكشف وجود مخالفات تتعلّق بطرق تخزين اللحوم وحفظها، ما استدعى توجيه إنذارات إلى عدد من المؤسسات المعنية، وإلزام القائمين عليها بضرورة تصحيح المخالفات وتحسين ظروف التخزين، بما يضمن سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك. كما أسفرت الجولة عن ضبط نحو 330 كيلوغراماً من المنتجات الحيوانية غير المستوفية للشروط الصحية داخل أحد المحال، حيث جرى إتلافها في مكبّ النفايات، بحضور المراقب الصحي المختص، بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي زاهر حمادة. وعلى الأثر، أُوقف صاحب المحل، المدعو (م. ج.)، وهو سوري الجنسية، بجرم بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات، كما سُطّر بحقه محضر ضبط منفصل لمخالفته شروط الإقامة القانونية في لبنان".

ختم البيان:" تؤكد المديرية العامة لأمن الدولة استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة، والتشدّد في ملاحقة المخالفات التي من شأنها تعريض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

 
مواضيع ذات صلة
في الكفتة والسجق.. "لحوم فاسدة" تبيعها ملاحم في بيروت (صور)
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 13:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
من اللحوم الفاسدة إلى"التريشينيلا".. مخاوف صحية تعيد الرقابة الغذائية إلى الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 13:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة القصابين تجدد تحذيرها من "تفاقم الغشّ في بيع اللحوم
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 13:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط 115 كيلوغراما من اللحوم والدجاج المثلج والاجبان
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 13:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صور

رئيس مجلس الوزراء

المديرية العامة

مجلس الوزراء

النائب العام

وزارة الصحة

أمن الدولة

نائب العام

الاستئناف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:31 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2026-11-12
Lebanon24
06:45 | 2026-11-12
Lebanon24
06:31 | 2026-11-12
Lebanon24
06:30 | 2026-11-12
Lebanon24
06:27 | 2026-11-12
Lebanon24
06:23 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24