السيدة الأولى استقبلت وفداً نسائياً من "ألفا": المرأة شريكة في صنع القرار الاقتصادي

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ونقل الوفد إلى شكر وتقدير رئيس مجلس إدارة "ألفا" ومديرها العام، ، على اهتمامها بمبادرات الشركة. ثم تناول البحث رؤية الشركة في التواصل مع اللبنانيين من خلال حملات ومبادرات تتمحور حول الإنسان انطلاقاً من فلسفة "A Lebanese Connection" وشعار "Closer to Life"، الذي يعكس الشركة بتقريب التكنولوجيا من حياة الناس وتلبية احتياجاتهم الرقمية.وعرض الوفد للحضور الفاعل للمرأة في مختلف أقسام "ألفا" ، وفي الاختصاصات التقنية وغير التقنية، ومساهمتها في إنجازات الشركة، بما يجسّد التزام الشركة بتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وترسيخ بيئة عمل شاملة ومتنوّعة.واستعرضت السيّدات أبرز مبادرات ألفا في مجال التحوّل الرقمي والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة.ورحبت اللبنانية الاولى بالوفد النسائي منوهةً بالدور الذي تؤديه المرأة في الشركة، ومساهمتها في مسيرة التطوير والابتكار مؤكدةً ان المرأة باتت شريكة في صناعة القرار الاقتصادي، ولم تعد المرأة اللبنانية حاضرة في الصفوف الخلفية للمؤسسات، بل أصبحت في مجالس الإدارة وغرف العمليات وقيادة الفرق، وهذا تحوّل نوعي لا مجرد حضور عددي.وشددت السيدة عون على اهمية تشجيع الشابات على الطموح والتخصص والتكنولوجيا، والتأكيد أن الطريق إلى الريادة مفتوح لمن يثابر. ودعت إلى أن يكون نجاح المرأة في الشركات الكبرى جزءاً من مسار نهوض لبنان، وأن لبنان القوي هو لبنان الذي تشارك فيه نساؤه ورجاله على قدم المساواة.وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد إلى السيدة الأولى درعاً تذكارية حملت رسالة: "أجمل ما يجمعنا هو الإنسان، وأقوى ما يربطنا هو حبّ لبنان".