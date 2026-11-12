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لبنان

أجواء مستقرة والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-11-2026 | 03:02
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أجواء مستقرة والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم التفاصيل
أجواء مستقرة والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم التفاصيل photos 0
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية. 
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وجاء في النشرة الآتي"


-الحال العامة:  طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الجمعة حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. 

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و 23 درجة ، بيروت 17 و25 درجة، زحلة بين 8 و 20 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس:



غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع  بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية، يستقر الطقس تدريجأً في الفترة المسائية. 



الجمعة:



غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية. 



السبت:



قليل الغيوم مع نسبة رطوبة منخفضة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية .



الأحد:



غائم جزئيا مع  انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات. 



-الحرارة على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 20 درجة، في الداخل من 9 الى 21 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س. 



-الانقشاع: جيد الى متوسط.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 ٪. 



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.



-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

بيروت

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