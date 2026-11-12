عون استقبل بلال أردوغان ودعا إلى شراكة أوسع مع تركيا

وصل صباح اليوم إلى مطار رفيق الدولي في بلال أردوغان نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، وكان في استقباله في صالون الشرف سامر حدارة ممثل طارق متري.

وكانت أول محطة لبلال اردوغان في بعبدا، حيث اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بحضور السفير التركي في السيد MURAT Lϋtem، ان لبنان يولي أهمية خاصة لعلاقته مع الجمهورية التركية، التي تربطه بها اواصر تاريخية وإنسانية وثقافية عميقة. وقال:"نحن نتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والتركي، ويعزز أواصر الصداقة والتعاون بينهما".واذ استذكر الرئيس عون المحادثات التي اجراها مع الرئيس اردوغان في زيارته الرسمية إلى انقرة، اكد ان لبنان يتطلع الى أن تشهد العلاقات -التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، ولا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية. وثمّن الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في دعم استقرار لبنان والمنطقة، انطلاقاً من أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة".وحمّل الرئيس عون تحياته إلى الرئيس اردوغان وشكره على الدعم الذي يقدمه للبنان مؤكدا "حرص لبنان على مواصلة العمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين بلدينا في اطار الاحترام المتبادل لمصالحهما ".وكان السيد اردوغان أعرب عن سعادته لزيارة لبنان، مقدرا القيمة الحضارية والثقافية والتربوية التي يمثلها، عارضا لما تقوم به الجمعية التي يرأسها من نشاطات تربوية وثقافية وفكرية، مؤكدا الرغبة في التعاون مع الهيئات التربوية والجامعية والمؤسسات الثقافية اللبنانية.واكد ان بلاده تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة.أعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال استقباله بلال عن تطلّع لبنان إلى مرحلة جديدة من التعاون مع تركيا، ولا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية.، أكد بلال أردوغان دعم تركيا لجهود السلطات اللبنانية لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواتها المسلحة.