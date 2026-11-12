كارثة تضرب المزارعين بسبب موجة الصقيع.. والحويك يحذّر من انهيار القطاع

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أسف رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين لما آلت إليه الأوضاع في القطاع الزراعي، وتكبّد المزارعين المزيد من الخسائر والكوارث في ظل غياب تام لأي رعاية أو حماية رسمية.وأشار الحويك في بيان له إلى أن عشرات آلاف الدونمات من أرزاق الناس وجنى أعمارهم قد تَلِفَت بالكامل جراء موجة الصقيع والجليد التي ضربت البلاد قبل يومين، متسائلاً بحدة: "أين هي مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التي يُفترض بها إطلاق إنذار مبكر للمزارعين، لكي يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، كرشّ المزروعات بالمياه أو إشعال النيران لرفع درجات الحرارة وحماية مواسمهم من التلف؟".وتابع الحويك متسائلاً: "وأين هو الزراعي من ، الذي تم تعطيل انشاءه من سنة ٢٠٠٤ وحتى الآن، للتعويض على المزارعين ومساعدتهم على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية التي تحلّ بهم؟".واعتبر الحويك أن "منظومة الأحزاب الفاسدة والمجرمة التي تضع يدها على القطاع الزراعي ومصلحة الأبحاث، بات هدفها الأساسي تدمير الزراعة ونهب ما تبقّى من مقوّمات صمود هذا الشعب المقهور".