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لبنان

بالفيديو: انفجار 3 مسيّرات إسرائيلية في أجواء الجنوب

Lebanon 24
12-11-2026 | 03:25
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بالفيديو: انفجار 3 مسيّرات إسرائيلية في أجواء الجنوب
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انفجرت اليوم الخميس 3 مسيّرات اسرائيلية معادية في أجواء بلدة ميفدون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
 
 
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وانفجرت إحدى هذه المسيّرات وتساقطت اجزاء منها في مسبح داخل أحد المنازل من دون الافادة بوقوع اصابات.
 
 
 
ولاحقا علم "لبنان 24" ان استخبارات الجيش أوقفت شخصا من التابعية السورية على خلفية مصادرة المسيّرة الاسرائيلية التي وقعت داخل احد المسابح عند اطراف شوكين، ثم أفرج عنه. 
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