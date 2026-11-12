بالفيديو: انفجار 3 مسيّرات إسرائيلية في أجواء الجنوب

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بالفيديو: "درون" إسرائيلية قامت بتفجير نفسها داخل بلدة ميفدون
#lebanon24 https://t.co/UgNU51SRkK— lebanon 24 (@Lebanon24) November 12, 2026
بالفيديو: "درون" إسرائيلية قامت بتفجير نفسها داخل بلدة ميفدون
#lebanon24 https://t.co/UgNU51SRkK
"لبنان 24": سقوط "درون" إسرائيلية في مسبح أحد المنازل في بلدة ميفدون
#lebanon24 https://t.co/2bz38Ti514— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 12, 2026
"لبنان 24": سقوط "درون" إسرائيلية في مسبح أحد المنازل في بلدة ميفدون
#lebanon24 https://t.co/2bz38Ti514