بالفيديو: انفجار 3 مسيّرات إسرائيلية في أجواء الجنوب

انفجرت اليوم الخميس 3 مسيّرات اسرائيلية معادية في أجواء بلدة ميفدون، وفق ما أفادت مندوبة " ".

بالفيديو: " " إسرائيلية قامت بتفجير نفسها داخل بلدة ميفدون #lebanon24 https://t.co/UgNU51SRkK — 24 (@Lebanon24) November 12, 2026 Advertisement

وانفجرت إحدى هذه المسيّرات وتساقطت اجزاء منها في مسبح داخل أحد المنازل من دون الافادة بوقوع اصابات. وانفجرت إحدى هذه المسيّرات وتساقطت اجزاء منها في مسبح داخل أحد المنازل من دون الافادة بوقوع اصابات.

" 24": سقوط "درون" إسرائيلية في مسبح أحد المنازل في بلدة ميفدون #lebanon24 https://t.co/2bz38Ti514 — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 12, 2026

ولاحقا علم "لبنان 24" ان استخبارات الجيش أوقفت شخصا من التابعية على خلفية مصادرة المسيّرة الاسرائيلية التي وقعت داخل احد المسابح عند اطراف شوكين، ثم أفرج عنه.